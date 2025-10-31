Novice logo
Novi obrazi Koroške dijaške zveze

31.10.2025
V četrtek, 23. oktobra, so na rednem občnem zboru izvolili nov odbor Koroške dijaške zveze (KDZ).
Predsednica Jana Zerzer (spredaj: druga z leve), podpredsednik Jurij Zwitter (zadaj: prvi z leve)

Od stare zasedbe je ostala le še ena oseba. Za predsednico so izvolili 17-letno dijakinjo Slovenske gimnazije Jano Zerzer iz Loč. Vlogo podpredsednika je prevzel Jurij Zwitter. Preostali člani odbora: Nino Mansch (tajnik), Anja Neuwersch (zastopnica tajnika), Damjan Lampichler (blagajnik), Elena Weber (zastopnica blagajnika), Lana Einspieler (upraviteljica družbenih medijev) in Dana Gregorič. V pogovoru je Jana Zerzer povedala, da zanjo KDZ predstavlja kraj, kjer se lahko enostavno srečaš z vrstniki in najdeš prijatelje. Poleg tega je prepričana, da bodo novi člani tvorili dobro ekipo, saj skoraj vsi obiskujejo isti razred in se poznajo že več let. Novi odbor za prihodnost že pridno načrtuje zabave, npr. novoletno praznovanje in pustovanje. Obenem nameravajo uporabljati klubske prostore za turnirje namiznega nogometa in FIFE. 

