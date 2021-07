Maturantke in maturanti na Dvojezične TAK

Prvič v zgodovini Dvojezične TAK so na šoli imeli tri pete razrede z nad 50 maturanti. Kljub izzivnim časom je pri zrelostnem in diplomskem izpitu bilo devet odlik, med njimi štiri celo s samimi prav dobrimi ocenami, in 12 dobrih uspehov. Letos pa so bili med maturanti tudi prvi absolventi, ki so zaključili izobrazbo v izobraževalnem težišču okoljska tehnika, ki poteka v kooperaciji s HTL1 Lastenstraße.

Združenje staršev, Mohorjeva, SGZ in šola so priredili slavnostno podelitev maturitetnih spričeval minuli petek, 25. junija, v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v treh skupinah ob upoštevanju vseh veljavnih higienskih pravil in covid-odredb.

Foto: Stefan Reichmann

5. A letnik s profesorji:

• prva vrsta z leve: Domagoj Bradarić, Sija Grabus, ravnatelj prof. Hanzi Pogelschek, prof. Andrea Urban, Samuel Paul

• druga vrsta z leve: Maja Stojinović, Sara Jakupović, Nadja Perč, Fabian Kušej, Barbara Železnik, Markus Luschnig

• tretja vrsta z leve: Doris Mitrić, Dora Seršen, Ajla Hadžić, Pia Brglez Kulčar, Saraja Dželilović, Teo Hercog, Fabian Turk, Thomas Praschnig

• četrta vrsta z leve: prof. Dominik Kert, prof. Alexander Smolej, prof. Tanja Čertov, prof. Tanja Voggenberger, prof. Mirjam Zwitter-Šlemic

Foto: Stefan Reichmann

5. B letnik s profesorji:

• prva vrsta z leve: Timna Katz, Anna Waldher, ravnatelj prof. Hanzi Pogelschek, razredničarka prof. Ingrid Rasinger, Sabrina Lampichler, Jasmin Osojnik

• druga vrsta z leve: Anamari Bijelič, Urša Čop, Matija Boštjančič, Anika Krištof, Anja Helena Smolnik, Sarah Hanko

• tretja vrsta z leve: prof. Dominik Kert, prof. Alexander Smolej, Nika Marković, Pia Stočko, Gašper Hozjan

• četrta vrsta z leve: prof. Tanja Čertov, prof. Tanja Voggenberger, prof. Andrea Urban, prof. Mirjam Zwitter-Šlemic

Foto: Stefan Reichmann

5. C letnik s profesorji:

• prva vrsta z leve: Lorena Baumgartner, Jasmina Gregorič, David Gasser, ravnatelj prof. Hanzi Pogelschek, razrednik prof. Alexander Smolej, Anna-Maria Ogris-Martič

• druga vrsta z leve: Klara Hojan, Kaja Skarlovnik, Thomas Jaritsch, Simon Kum­mer, Alexander Mickl, Martina Velkova, Lea Gros

• tretja vrsta z leve: Patricija Kopač, Damjan Stern, Marko Zeichen, Matej Klepić, Miha Vidmar, Domagoj Novinc-Čeferin, Ana Markovič

• četrta vrsta z leve: prof. Ingrid Rasinger, prof. Dominik Kert, prof. Tanja Čertov, prof. Tanja Voggenberger, prof. Andrea Urban, prof. Mirjam Zwitter-Šlemic

Maturantke in maturanti v Šentpetru

Paviljon na šolskem dvorišču Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru je bil v sredo, 23. junija 2021, kraj velikega veselja in zadovoljstva, ko so maturantke in maturantje prejeli svoja maturitetna spričevala. Šestim maturantkam je uspelo zaključiti šolanje na Višji šoli z odliko, pet jih je maturiralo z dobrim uspehom, dva pa se bosta poslužila jesenskega termina. Poleg ravnatelja mag. Stefana Schellandra in razredničarke mag. Marije Perne so absolventkam in absolventom k doseženim uspehom čestitali tudi hišna predstojnica mag. s. Veronika Supan, župan trške občine Šentjakob Guntram Perdacher in generalni konzul Slovenije dr. Anton Novak.

Pred slovesno podelitvijo spričeval so se absolventi v kapeli konventa šolskih sester pri sv. maši zahvalili za doživetih pet let šolanja na Višji šoli za gospodarske poklice. Sv. mašo in slovesno podelitev spričeval je glasbeno oblikovala vzgojiteljica v internatu šolskih sester Marta Habe s skupino dijakinj.

Vsem absolventkam in absolventom letošnje generacije maturantk in maturantov iskreno čestitamo in jim želimo, da bi svojo življenjsko pot nadaljevali prav tako uspešno in da bi vzeli svoje življenje v svoje roke in ga oblikovali v dobro sebi, drugim in svetu!

V prvi vrsti z leve sedijo profesorji: p. Hanzej Rosenzopf, Andrea Amruš-Einspieler, Natascha Metschina, razredničarka Marija Perne, ravnatelj Stefan Schellander, Daniela Kulnik, Hubert Male, Erik Lorenz

• druga vrsta z leve: Maj Mlinar, Manuela Petrović, Anja Djukić, Marija Klopčič, Karmen Kolar, Klara Horvat, Ana Kepic, Suzana Kokalj, Eva Urbanija, Nika Štirn, Ana Čufar, Lucija Kurinčič, profesorici Marija Olip in s. Urša Šebat

• tretja vrsta z leve: Zala Novak, Lara Krassnitzer, Nina Vidrih, Valentina Wutti, Anamarija Volčič, Ana Bajželj, Sandro Mayer, Kristijan Damjanov, Mateo Jakelič, Manuel Užnik in Matjaž Švajgar. Na sliki manjkajo Anita Kranjc, Jennifer Begusch, Lara Rolih, Kristina Razinger in Juš Mlinar.

Maturantke in maturanti na Slovenski gimnaziji

Foto: Stefan Reichmann

8. A. razred:

• prva vrsta z leve: Anna Leatitia Urbas, Yvonne Schuster, Anja Šumnik, prof. Hedwig Figoutz, Marina Neža Wieser, Dana Valentina Sabotnik, Lena Frantar

• druga vrsta z leve: Chiara Writz, Leonhard Stadler, Janez Anton Feinig, Alina Stern, Klara Sophia Kuchling, Luka Olip, Benjamin Lanegger, Nadja Pristovnik

• tretja vrsta z leve: Annika Chiara Puaschunder, Johanna Fugger, Shayan Wein, Shirin Sitter, Neva Schön, Valentina Rainer, Igor Polzer

• četrta vrsta z leve: Alexander Josef Weber, Timon Matthäus Ogris, Zala Maria Koschier, Johanna Haab, Jonas Martin Hölbling

Foto: Stefan Reichmann

8. B. razred:

• prva vrsta z leve: Jana Smid, prof. Angelika Ogris, Nikolaj Kofler

• druga vrsta z leve: Julijan Smid, Lea Marina Wutte, Amelie Kežar, Sarah Cuderman

• tretja vrsta z leve: Asja Pogačar, Jasmina Lampret, Manca Djurkovič, Nikolas Seher, Fabijan-Rio Igerc, David Rehsmann, Anis Nikočevič

• četrta vrsta z leve: Žiga Kozlar, Julijana Isabell Seehase, Elma Žrt, Julija Montaln, Liza Žagar, Maks Žagar, Sebastian Knabl

• peta vrsta z leve: Sanja Lena Polanšek, Jasmin Oraže, Žan Kočunik, Olja Elena Verčič, Luka Miličič-Eržen, Gregor Kušej