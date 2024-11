Navdihujoč teden podjetništva v Makerspace Carinthia: Dijaki DTAK začutili in doživeli podjetniški duh

Teden podjetništva, ki ga organizira IFTE (#Entrepreneurship4Youth), je dijakom in dijakinjam DTAK ponudil dragoceno priložnost za pridobivanje podjetniških izkušenj. Od 14. do 17. oktobra so se udeleženci v Makerspace Carinthia poglobili v proces ustvarjanja lastnih poslovnih idej in jih na koncu predstavili strokovni komisiji. Dogodek je bil zasnovan kot praktična učna izkušnja – dijaki so šli skozi celoten proces ustanavljanja podjetja, od iskanja idej do končne predstavitve. Pri tem sta jim pomagala izkušena mentorja Iris Einöder iz Start-up Carinthia in ustvarjalni svetovalec Mario Schönherr, dodatne povratne informacije pa so prejeli tudi od zunanjih strokovnjakov, kot so Jernej Dvorsak, Sara Madrutter, Philip Kozeny in Christian Kolleger. Zaključni finale, vrhunec tedna, je bil v četrtek, ko so štiri najboljše skupine svoje projekte predstavile komisiji, ki so jo sestavljali Christian Kollegger (direktor Streamdiverja), Christopher Ninaus (izvršni direktor pri BIG BANG) in Gregor Tschurtschenthaler (izvršni rekruter in podjetnik). »Pomembno je, da dijaki poleg teoretičnega znanja dobijo tudi praktičen vpogled v podjetništvo, da občutijo podjetniški duh in se povežejo s strokovnjaki,« poudarja profesorica Anna Ogris, koordinatorka projekta na Dvojezični zvezni trgovski akademiji.