Zastopniki dijakov in dijakinj na Slovenski gimnaziji so organizirali prodajo oblačil in pripomočkov z logotipom šole. V avli gimnazije so lahko učenci in učenke med 6. in 10. februarjem izbirali med 13 oblikovanji iz kolekcije, ki so jih pripravili zastopniki dijakov s pomočjo podjetja Schushi. Dijaki so decembra 2022 poslali lastne predloge za logo šole, ki naj bi krasil proizvode. Oblačila podjetja Schushi so narejena iz recikliranih materialov in so okolju prijazna. Med 35 prispevki je zmagalo ustvarjanje Pike T. Fende, ki ga je kot najboljšega izbral šolski svet. Najbolj priljubljen kos obleke med učenci in učenkami je bila »college jopica«. Ideja je prišla od namestnika Christiana Eneasa Sienčnika, ki je želel v svojem okolju predstaviti izkušnje šolske kulture, ki jih je nabral med prejšnjim šolskim letom v ZDA. »Zelo smo zadovoljni z izidom prodaje. Odprli smo celo spletno trgovino, kjer si v prihodnje lahko vsi naročijo izdelke, če so zamudili prvo okno prodaje. Treba je povedati, da gre dobiček neposredno v blagajno prihodnjega maturantskega plesa zdajšnjih sedmih razredov. Seveda bi se rad zahvalil tudi gospe ravnateljici in profesorjem, ki so omogočili prodajo v šolski avli.« je povedal Sienčnik.