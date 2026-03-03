Nagrade za najboljše filme mladih 

Miha Dolinšek

Celovec Klagenfurt

Mladi niso več poznali projekta Iskrica. Na začetku so bili dijakinje in dijaki vsi skeptični. Potem pa se je to spremenilo. Ideje so mladi izdelali med poukom likovne vzgoje. Snemali so lani med majem in julijem. Pri rezanju filmov so bili mladi zraven in povedali, če jim nekaj ni ustrezalo. Čas pred Iskrico in med njo je bil intenziven, zdaj pa se je treba malo oddahniti.