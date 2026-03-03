Novice logo
Nagrade za najboljše filme mladih 

3.3.2026 Celovec Klagenfurt Simon Rustia
V sredo, 4. februarja, so v kinu CineCity predstavili deset kratkih filmov, ki so jih v sodelovanju s filmskim producentom Miho Dolinškom ustvarili dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije.
Film THE KARDAŠIJANS V CELOVCU so ustvarili z leve: Nicole Volkova-Köckinger, Dilayla Vojniković, Magdalena Bergmann, Sofija Krušec-Urbanc, Aidan Wheeler, Drina Zwitter-Tehovnik, Anja Nešković in Julija Lavrič. Foto: Stefan Reichmann

»Šest let ni bilo Iskrice, zadnjič je bila leta 2019,« je začel moderator letošnje Iskrice Nino Mansch. Po daljšem premoru, ki ga je povzročila pandemija, se je multimedijski projekt mladih filmskih ustvarjalcev znova vrnil in napolnil glavno dvorano kina CineCity v Celovcu, kjer so si dijaki in dijakinje Slovenske gimnazije ogledali letošnje produkcije.

Asistentka produkcije Natalija Hartmann in najboljša igralka Iskrice 2026 Sofija Krušec Urbanc. Foto: Stefan Reichmann

V sklopu festivala Iskrica posneto so dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije v Celovcu predstavili deset kratkih filmov, ki so nastali lani od maja do julija pod mentorstvom filmskega producenta Mihe Dolinška. Mladi so sodelovali v vseh fazah ustvarjanja – od ideje in scenarija do montaže.

Profesor Christian Urak in moderator letošnje Iskrice Nino Mansch

Poleg filmskih prispevkov so v sklopu festivala predvajali tudi odlomke iz spletnih oddaj Smrklja. Pri Iskrici je letos sodelovalo okoli 80 mladih, večinoma dijaki višjih razredov Slovenske gimnazije. Ob koncu projekcij je strokovna žirija (David Višnjić, Stefan Reichmann, Amadeo Valar in Milan Urbajs) podelila več nagrad, svoje favorite pa je lahko izbralo tudi občinstvo.

Film UČITELJI IN MI so ustvarile: Theresa Mödritscher, Elena Marzano, Sara Kakl, Hanna Igerc in Dejna Steiner. Foto: Reichmann

Nagrado za najboljši film po izboru strokovne žirije je prejel film »Učitelji in mi«. Nagrado za najboljšo idejo je osvojil film »7 palčkov«. Najboljši film po izboru občinstva je postal »The Kardašijans« v Celovcu, v katerem je nastopila tudi Sofija Krušec Urbanc, ki je prejela nagrado za najboljšo igralsko izvedbo. Posebno nagrado so podelili tudi najboljšemu profesorju, ki je sodeloval pri filmskih projektih. To priznanje je prejel profesor Christian Urak. Zmagovalca so nagradili z merjenjem jakosti aplavza v dvorani. Aplavz je po navedbah Mihe Dolinška dosegel 120 db, kar je primerljivo z glasnostjo sirene reševalnega vozila.

Miha Dolinšek
CelovecKlagenfurt

Mladi niso več poznali projekta Iskrica. Na začetku so bili dijakinje in dijaki vsi skeptični. Potem pa se je to spremenilo. Ideje so mladi izdelali med poukom likovne vzgoje. Snemali so lani med majem in julijem. Pri rezanju filmov so bili mladi zraven in povedali, če jim nekaj ni ustrezalo. Čas pred Iskrico in med njo je bil intenziven, zdaj pa se je treba malo oddahniti.

