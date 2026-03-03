Nagrade za najboljše filme mladih 

»Šest let ni bilo Iskrice, zadnjič je bila leta 2019,« je začel moderator letošnje Iskrice Nino Mansch. Po daljšem premoru, ki ga je povzročila pandemija, se je multimedijski projekt mladih filmskih ustvarjalcev znova vrnil in napolnil glavno dvorano kina CineCity v Celovcu, kjer so si dijaki in dijakinje Slovenske gimnazije ogledali letošnje produkcije.
V sklopu festivala Iskrica posneto so dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije v Celovcu predstavili deset kratkih filmov, ki so nastali lani od maja do julija pod mentorstvom filmskega producenta Mihe Dolinška. Mladi so sodelovali v vseh fazah ustvarjanja – od ideje in scenarija do montaže.
Poleg filmskih prispevkov so v sklopu festivala predvajali tudi odlomke iz spletnih oddaj Smrklja. Pri Iskrici je letos sodelovalo okoli 80 mladih, večinoma dijaki višjih razredov Slovenske gimnazije. Ob koncu projekcij je strokovna žirija (David Višnjić, Stefan Reichmann, Amadeo Valar in Milan Urbajs) podelila več nagrad, svoje favorite pa je lahko izbralo tudi občinstvo.
Nagrado za najboljši film po izboru strokovne žirije je prejel film »Učitelji in mi«. Nagrado za najboljšo idejo je osvojil film »7 palčkov«. Najboljši film po izboru občinstva je postal »The Kardašijans« v Celovcu, v katerem je nastopila tudi Sofija Krušec Urbanc, ki je prejela nagrado za najboljšo igralsko izvedbo. Posebno nagrado so podelili tudi najboljšemu profesorju, ki je sodeloval pri filmskih projektih. To priznanje je prejel profesor Christian Urak. Zmagovalca so nagradili z merjenjem jakosti aplavza v dvorani. Aplavz je po navedbah Mihe Dolinška dosegel 120 db, kar je primerljivo z glasnostjo sirene reševalnega vozila.
Mladi niso več poznali projekta Iskrica. Na začetku so bili dijakinje in dijaki vsi skeptični. Potem pa se je to spremenilo. Ideje so mladi izdelali med poukom likovne vzgoje. Snemali so lani med majem in julijem. Pri rezanju filmov so bili mladi zraven in povedali, če jim nekaj ni ustrezalo. Čas pred Iskrico in med njo je bil intenziven, zdaj pa se je treba malo oddahniti.
