Na plesu SLOG je bilo vse kot v pravljici

Letošnjih 43 maturantk in maturantov je ples posvetilo geslu Kot v pravljici in pričaralo vzdušje, ki je dobesedno uresničilo to obljubo. Glasbo je v veliki dvorani zagotovila zasedba Kranjci, v manjši pa je obiskovalce s svojimi ritmi razgrel DJ Tomy Boy. Dogodek je odprla tradicionalna poloneza, ki so se je maturantje učili s pomočjo plesnega studia Kunauer. Vrhunec večera je predstavljal polnočni vložek, ki so ga maturantke in maturanti pripravili povsem sami. Z domiselno predstavo so navzoče popeljali v svet pravljic, kjer so skozi domišljijske prizore zbirali sestavine za svoj "maturni koktajl".