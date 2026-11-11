Na Gimnazijskem plesu bo vsak gost dobil masko

»A Night of Mystery: Maske padejo, spomini ostanejo« je geslo letošnjega maturantskega plesa Slovenske gimnazije, ki bo 14. novembra ob 19.30 v Casineumu v Vrbi. Za organizacijo skrbi 10-članski komite, ki želi pripraviti nekaj posebnega in drugačnega, pravi Jana Zerzer, ki je članica pripravljalnega komiteja.
Navdih za letošnjo temo so dijaki našli v zgodbi Fantom iz opere. V obeh četrtih razredih je letos 40 maturantk in maturantov. Z maskami bodo vkorakali na polonezo, z masko pa bo vsak obiskovalec plesa sodeloval tudi v posebnem žrebanju. S šolo so si šli ogledat predstavo Fantom iz opere, pove Zerzer. Utrinke iz predstave so povezali z idejo maturantskega plesa v maskah, dodaja Einspieler. Tudi polnočni vložek bo temi primeren. Za ples bo igral narodnozabavni ansambel Poskočni. V drugi dvorani pa bo nastopal DJ Fusion. Obiskovalce čakata tudi mala in velika tombola z različnimi nagradami. Hrano in pijačo bo prodajal Casineum. Kdor pa želi neposredno podpreti maturante, bo moral poseči po sladkem: na njihovem bifeju s pecivom bodo zbirali prostovoljne prispevke. Izkupiček prireditve bo namenjen njihovemu maturantskemu potovanju, katerega cilj še ni določen. Po uradnem delu se bo zabava nadaljevala na »afterpartyju« v baru Monkey Circus v Vrbi od približno ene ure zjutraj. Posebnost pa bo letos prav gotovo tudi maturantski zbor.
Vstopnice dobite pri vseh maturantih in maturantkah. Možno pa jih je tudi rezervirati prek Instagrama in jih nato prevzeti po predprodajni ceni. Na voljo bodo tudi na večer prireditve. Maturanti in maturantke se predstavljajo tudi na Instagramu (instagram.com/slog.ples.26). Kdo ve, morda se bo med gosti res skrival kakšen skrivnostni fantom? Eno pa je gotovo: maske bodo padle, spomini pa ostali.
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