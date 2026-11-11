Na Gimnazijskem plesu bo vsak gost dobil masko

Navdih za letošnjo temo so dijaki našli v zgodbi Fantom iz opere. V obeh četrtih razredih je letos 40 maturantk in maturantov. Z maskami bodo vkorakali na polonezo, z masko pa bo vsak obiskovalec plesa sodeloval tudi v posebnem žrebanju. S šolo so si šli ogledat predstavo Fantom iz opere, pove Zerzer. Utrinke iz predstave so povezali z idejo maturantskega plesa v maskah, dodaja Einspieler. Tudi polnočni vložek bo temi primeren. Za ples bo igral narodnozabavni ansambel Poskočni. V drugi dvorani pa bo nastopal DJ Fusion. Obiskovalce čakata tudi mala in velika tombola z različnimi nagradami. Hrano in pijačo bo prodajal Casineum. Kdor pa želi neposredno podpreti maturante, bo moral poseči po sladkem: na njihovem bifeju s pecivom bodo zbirali prostovoljne prispevke. Izkupiček prireditve bo namenjen njihovemu maturantskemu potovanju, katerega cilj še ni določen. Po uradnem delu se bo zabava nadaljevala na »afterpartyju« v baru Monkey Circus v Vrbi od približno ene ure zjutraj. Posebnost pa bo letos prav gotovo tudi maturantski zbor.