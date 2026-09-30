Na Dunaju bodo ustanovili slovenski zbor in lutke

Več lahko izveste na spletni strani Slovenske iniciative Dunaj www.slosid.com ali nam pišete na [email protected]. Slovenska iniciativa Dunaj je društvo Slovencev, živečih na Dunaju. Ustanovljena je bila leta 2014. Poglavitni namen Iniciative je podpirati slovensko kulturno delovanje na Dunaju za odrasle in otroke. V nedeljo, 11. oktobra, ob 11. uri, vabi iniciativa v Brunnenpassage (Yppenplatz, 1160) na četrto predstavo otroškega gledališkega abonmaja SIDEK. Gostuje gledališka skupina zavoda Veliki up z igro Tinko Celinko.

