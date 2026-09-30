Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Na Dunaju bodo ustanovili slovenski zbor in lutke

30.9.2026 Dunaj Wien Novice
To jesen bo na Dunaju začel delovati otroški pevski zbor za otroke med 4. in 8. letom starosti. Prav tako bomo ustanovili otroško lutkovno skupino za otroke med 5. in 10. letom starosti.
Soustanoviteljica Slovenske iniciative Dunaj (SID) Natalja Pinter vabi otroke k novemu pevskemu zboru in lutkovni skupini.

Več lahko izveste na spletni strani Slovenske iniciative Dunaj www.slosid.com ali nam pišete na [email protected]. Slovenska iniciativa Dunaj je društvo Slovencev, živečih na Dunaju. Ustanovljena je bila leta 2014. Poglavitni namen Iniciative je podpirati slovensko kulturno delovanje na Dunaju za odrasle in otroke. V nedeljo, 11. oktobra, ob 11. uri, vabi iniciativa v Brunnenpassage (Yppenplatz, 1160) na četrto predstavo otroškega gledališkega abonmaja SIDEK. Gostuje gledališka skupina zavoda Veliki up z igro Tinko Celinko.

Iz rubrike Mladina preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt