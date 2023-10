V soboto, 23. 9., je bila v kulturnem domu v Ledincah noč mjuzikla – Musical night. V polni dvorani so dekleta mladega akzenta SKD Jepa-Baško jezero odvedle publiko v čarobni svet mjuziklov in jo očarale s pesmimi, kostumi ter svojimi igralskimi sposobnostmi. Poleg hitov iz angleških mjuziklov – od Lion Kinga preko West Side Story, je v dvorani zadonela tudi krstna uprizoritev mini mjuzikla v slovenskem jeziku »Kaku je u Baščam izare otok hratu«. Za uspešen večer so poleg zbora poskrbeli solistka Sophia Zwitter ter solista Andrej Gallob in Martin Lesjak, ki sta se našla v vlogah velikanov Čada in Čeda.