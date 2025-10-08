Mladi akzent išče novo ime

Jubilejni koncert, ki je bil v soboto, 4. oktobra, v kulturnem domu v Ledincah, je bil preplet spominov in pesmi, od otroško razigranih melodij do največjih uspešnic, ki so spremljale njihovo pot. Med njimi so zazveneli »Dekle je po vodo šlo«, »It’s Raining Men« in mnoge druge. V teh desetih letih je zbor večkrat iskal novo ime, da ne bi bil v senci velikega »starejšega« pevskega zbora Akzent. »Tudi Akzent je prej bil mladinski zbor in se je potem preimenoval,« je povedala zborovodkinja Veronika Lesjak. »Pol leta smo sedaj spet bolj intenzivno razmišljale o novem imenu, a ga nismo našle. Zato smo na koncertu prosili tudi publiko, da na listke napiše predloge. Ljudje so napisali luštna imena, ustreznega pa ni bilo zraven,« pravi Lesjak. Naslednji nastop bo zaenkrat še imenovani mladi akzent imel 30. oktobra na Slovenskih dnevih v Gradcu in 29. novembra na Slovenskih dnevih v Celovcu.