Učenke in učenci se radi in lažje učijo iz prakse. V času srednje šole iščejo odgovore na vprašanje »Kam gre moja pot, za kateri poklic naj se odločim?« Nekateri se odločijo za nadaljnje šolanje, drugi pa za vajeništvo, zato je pomembno, da spoznajo čim več možnosti, ki jim jih ponuja življenje.

Srednje šole Dobrla vas, Sinča vas, Grebinj, Pliberk, Velikovec in Železna Kapla so za učenke in učence pripravile projekt »Mizarimo/Wir Tischlern«. Tako so realizirale idejo Erike Knell­wolf, direktorice Srednje šole Sinča vas, ki je bila organizacijski vodja projekta in je k sodelovanju povabila kar šest mizarskih podjetij: mizarstvo Gomernik, pohištveni design Tschetschonig, gradbinsko in pohištveno mizarstvo bratov Ukowitz, mizarstvo Bromann, mizarstvo Preinig in mizarstvo Kuchling.

Pogovarjali smo se z učiteljicama tehničnega pouka v srednji šoli Pliberk. Manca Rebula in Katharina Müller sta povedali, da so učenke in učenci razreda 4b projekt zaključili tik pred drugim valom korone. Mizarji iz mizarstva Bromann so tedensko prihajali k pouku v šolo in z učenci izvedli projekt od načrta do končnega izdelka. Pod strokovnim vodstvom je vsak učenec izdelal pručko, ki jo je lahko odnesel domov. Učenci so si v mizarstvu Bromann ogledali stroje in raznolike izdelke, ki nastajajo v mizarskih delavnicah, sodelavci mizarstva pa so jim predstavili svoj poklic. Učiteljici pravita, da je takšen pouk za učence nepozabna izkušnja, saj učenje poteka pod strokovnim mentorstvom konkretno iz prakse. Učenci z veseljem sodelujejo, mizarji pa so veseli, če jim uspe koga navdušiti za svoj poklic. Johannes Bromann, vodja podjetja mizarstvo Bromann, dodaja: »Mladi so nam zelo pri srcu. V našem podjetju že trideset let izobražujemo mizarske vajence, trenutno imamo kar štiri. Pri šolskih projektih z veseljem sodelujemo, saj tako najlaže predstavimo razgiban poklic mizarjev.