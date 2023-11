V petek, 24. novembra, maturanti Visoke šole za gospodarske poklice Šentpeter prisrčno vabijo na maturantski ples. Ta bo ob 20. uri pod sloganom »The last dance« v kulturnem domu v Šentjakobu. Večerna garderoba je obvezna.

Letos bo k maturi na VŠ Šentpeter pristopilo 26 dijakinj in dijakov. Najteže je bilo organizacijskemu komiteju izbrati glasbeno skupino in varovanje. Računajo namreč s 500 obiskovalkami in obiskovalci, varovalo pa jih bo pet varnostnikov. Za ples bo igral ansambel Gorenjski kvintet, poleg njega bo glasbo vrtel DJ Kleen, izkušeni DJ iz Slovenije. Na začetku so dijakinje in dijaki razmišljali o sloganu Flower Power hinter der Klostermauer, nato pa so se zaradi večje prostosti pri dekoraciji in garderobi odločili za slogan The Last Dance. Kako pa se bodo svoje šole spominjali maturantke in maturanti?

Tjaša Jesenko iz Slovenije je na šoli pridobila široko razgledanost, njen načrt je študirati razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Najbolj ji je šola v Šentpetru in selitev v internat v sosednji državi pomagala pri samostojnosti. Zelo ji je bilo všeč, da »naša šola ni čista gimnazija in na njej pridobiš poklic, vseeno pa imaš odprto tudi pot do študija na mnogih fakultetah.«

Anja Partl, Bistrica v Rožu V spominu ji bo ostala razredna skupnost, ker so se povezali že v prvem razredu in ostali povezani vse do zdaj. Skupaj so preživeli lep čas na izletih, v pavzah, na zabavah ali pa v razredu, »kjer smo se zaradi malenkosti skupaj smejali in tudi skupaj molili pred testom. Po maturi bi rada študirala pravo ali menedžment na Dunaju ali v Gradcu.«

Danijel Sticker, Šentpeter Tudi on si bo najbolj zapomnil povezanost razredne skupnosti, saj »ni samoumevno, da se na šoli dobro razumemo. Tudi izletov se bomo verjetno vsi spominjali.« Študirati želi bodisi podjetništvo bodisi veterino.