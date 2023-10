Maturantke in maturantki dvojezične TAK so vabili v Vrbo: Nepozaben maturantski ples 30. generacije

V soboto, 14. oktobra, je v Casineumu v Vrbi potekal nepozaben večer, kjer je 30. generacija maturantov in maturantk Dvojezične trgovske akademije povabila vse prijatelje, sorodnike in učitelje, da skupaj praznujejo zaključek njihovega šolanja. Višek večera je bil polnočni vložek. Poleg videoposnetkov in plesa so se bodoči absolventi in absolventke malo čez polnočjo pomerili z učitelji in učiteljicami v kvizu, kar je bila prava poslastica za vse prisotne. Za obiskovalce pa je bila pripravljena tudi tombola in dražba slik, ki je dodatno popestrila večer in ustvarila prijetno vzdušje. Skupaj so preživeli nepozaben večer, poln smeha, zabave in prijetnega druženja. Slike: Stefan Reichmann