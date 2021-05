Tako kot celo šolsko leto, zaradi covid-19 pandemije tudi letošnja matura poteka na poseben način. Maturantje ZG/ZRG za Slovence in Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu omogočajo vpogled v izzive mature med pandemijo.

»Ker se zanimam za naravoslovje, bom opravila tudi ustno maturo v tem predmetu.«

Ustni del letošnje mature ni obvezen za zaključek zadnjega šolskega leta. Zakaj ste se odločili, da ga kljub temu opravite?

V bistvu sem se tako odločila zaradi nadaljnje izobraževalne poti. Ker se zanimam za naravoslovje, bom opravila tudi ustno maturo v tem predmetu. Čeprav se še nisem odločila za določeno smer študija, vem, da mi ustna matura sigurno ne škoduje. Natančno še ne vem, ali bo tudi ustna matura možna samo s FFP2-masko in določeno razdaljo, toda prepričana sem, da bodo odgovorni tudi to vestno organizirali. Jasmina Gregorič – maturantka DTAK Celovec

»Preden smo zjutraj smeli v razrede, smo se vsi morali testirati na covid-19.«

Kaj so bile posebnosti letošnje pisne mature v nasprotju s prejšnjimi leti?

Preden smo zjutraj smeli v razrede, smo se vsi morali testirati na covid-19. Posebno je pa bilo, da smo obvezno morali maturirati samo v predmetih slovenščine, nemščine in matematike. Kakor vem, so se za ustno maturo prijavili samo tisti maturanti in maturantke, ki potrebujejo tudi ta del mature za prijavo na univerziteti v Münchnu ali Zürichu. Druga posebnost je bila sledeča: Če si imel v določenem predmetu trojko – ali boljšo oceno – v spričevalu osmega razreda, je pri maturi zadostovalo 30 doseženih odstotkov za pozitivno oceno. Nazadnje bi pa še kot posebnost omenil nošenje mask. Seveda to ni bilo odločilno za uspeh ali neuspeh pri maturi, toda bilo je kljub temu mučno nositi masko šest ur. Ker so pa profesorji in profesorice opazili, da po določenem času maska postaja problem, so nam tu in tam dovolili sneti masko za trenutek prediha. Julijan Smid – maturant – ZG/ZRG za Slovence

»Običajno je, da si pri maturi živčen. Maska ti pa čez nekaj časa vzeme še zadnji zrak.«

Kako je potekala pisna matura na Dvojezični zvezni trgovski akademiji med pandemijo?

Kot vsako leto smo imeli na izbiro več predmetov za pisno maturo. Pisno naj bi maturirali ali v predmetu angleščine ali matematike. Kot drugo smo smeli izbirati med slovenščino in nemščino. Dodatno pa je bilo potrebno opraviti poslovnogospodarsko strokovno klavzuro. Tako da se pri pisnem delu mature ni spremenilo veliko. Kar se pa tiče priprav, moram reči, da so se profesorji in profesorice zelo trudili in nam omogočali zelo dobro pripravo na maturo. Od tretjega maja naprej smo imeli dodatni pouk, ki smo ga teden kasneje preložili na splet in se učili preko distance-learninga. Prepričana sem, da je bila to prava odločitev, saj je bilo najvažnejše, da se ne okužimo z virusom. Nošenje maske med maturo pa seveda ni bilo idealno. Čeprav smo vedno lahko šli do okna za predih in na malico, je pri pisanju maska malo motila. Običajno je, da si pri maturi živčen, maska ti pa čez nekaj časa vzame še zadnji zrak. Pozitivno pa je bilo, da smo zaradi enkratne situacije imeli za maturo na razpolago uro več časa kot prejšnji letniki.

Nadja Perč – maturantka DTAK Celovec

»Pripravljalne ure so bile odlično organizirane.«

Seveda se letošnja matura razlikuje od preteklih. Kako ste oblikovali priprave? Ali ste imeli zaradi ukrepov avstrijske oblasti težave pri pripravah?

Pravzaprav je bilo kar v redu, ker so pripravljalne ure bile odlično organizirane. Razred smo razdelili na dve manjši skupini in smo se tako tudi smeli srečati in se učiti z nekaterimi sošolci in sošolkami. Seveda pa je bilo tudi mučno, ker vse leto ni smel biti celoten razred v šoli. Ena skupina je bila navzoča v razredu, druga pa je istočasno imela pouk preko spleta. Čeprav si preko spleta slišal, kar so govorili v razredu, ni bilo lahko ujeti vseh informacij.

Kako pa med maturo?

Pri pisni maturi smo morali nositi FFP2-maske, kar pa zame osebno ni bil velik problem. Saj smo tudi večkrat odprli okna in tako prezračili razred, tako da to gotovo ni imelo negativnega vpliva na rezultate mature. Ustni del mature pa je prostovoljen. Prepričana sem, da bo tudi tam obvezno nositi masko.

Sarah Cuderman – maturantka – ZG/ZRG za Slovence

»Navsezadnje sem pa vesel in olajšan, da smo kljub negotovemu času lahko izpeljali maturo.«

Mislim, da v preteklosti ni bilo podobnega leta za maturante in maturantke. Kako ste doživljali zadnje šolsko leto?

Meseci pred maturo so bili seveda velik izziv za vse maturante in maturantke. Zaradi pandemije smo se pri pouku osredotočili na tiste predmete, ki so osrednjega pomena za maturo, tako da smo na primer šli včasih v šolo samo za dve uri matematike. Matura pa je bila posebna v tem smislu, da si s trojko v spričevalu osmega razreda moral doseči pri maturi istega predmeta samo 30 odstotkov za pozitivno oceno, s štirico pa 50 odstotkov. V tem primeru bi pri maturi nemščine zadostovalo eno (od dveh) pozitivno ocenjeno besedilo. Navsezadnje pa sem vesel in olajšan, da smo kljub negotovemu času lahko izpeljali maturo. Fabijan-Rio Igerc – maturant – ZG/ZRG za Slovence