60. matura na ZG in ZRG za Slovence

Foto: Stefan Reichmann

8. A razred, maturanti: 1. vrsta z leve: Brina Kušej, prof. Michaela Dobnig­-Prasenc, ravnateljica prof. Zalka Kuchling, Nika Hofer • 2. vrsta: Julia Herrenhof, Samo Schön, Lara Čertov, Johanna Brunner • 3. vrsta: Hannah Križman, Anna Zidej, Marlene Urbas, Hanna Novak • 4. vrsta: Petra Radovanović, Georg Urbas, Matija Kunčič, Nina Fain • Na sliki manjkajo Lara Vodovnik in Tia Lorenčič.

Po dveh letih pandemije je letošnja matura zopet potekala v klasični obliki. Svoje predznanstvene naloge so maturantke in maturanti oddali v pisni obliki, ustna predstavitev in diskusije pa so potekale od 19. do 22. aprila 2022. S tem je bil opravljen prvi steber mature. Od 2. do 13. maja 2022 je sledil kot drugi steber mature pisna (delno) standardizirana kompetenčno usmerjena matura (slovenščina, nemščina, angleščina, italijanščina, ruščina, matematika, opisna geometrija). 1. in 2. junija so potekali standardizirani kompenzacijski izpiti iz nemščine, slovenščine in angleščine. Od 8. do 15. junija 2022 je potekal ustni del mature. Izpitnim komisijam sta predsedovala prov. ravnateljica prof. mag. Zalka Kuchling in namestnik ravnateljice, prof. mag. Richard Jernej.

V ponedeljek, 20. 6. 2022, je bila valeta s slovesno podelitvijo spričeval. Od leta 1963, ko je bila opravljena prva matura na Slovenski gimnaziji, je to ustanovo zapustilo z uspešno opravljenim zrelostnim izpitom 2267 maturantov.

Foto: Stefan Reichmann

8.B razred, maturanti: 1. vrsta z leve: Anja Markovič, Arnela Kovač, mag. Zalka Kuchling, mag. Marcell Smolej, Marietta Friedl, Amina Mušić • 2. vrsta z leve: Nicola Oswalder, Sara Polesnig, Nina Ogris • 3. vrsta z leve: Eva Kraševec, Tamara Visotschnig, Esmira Mraković • 4. vrsta z leve: Kevin Krajnc, Zala Vrečer, Ana Tandler • 5. vrsta z leve: Noa Sabotnik, Lin Livrin, Samo Kobal • 6. vrsta z leve: Benjamin Pij Fende, Žan Brezovnik, Luka Dovžan Kukić, Janko Kumer • 7. vrsta z leve: Simon Lampichler, Tomaž Naglič, Felix Steiner. Na sliki manjkajo: Ema Kopač, Krivec Zorman Alja, Luxin Liu, Barbara Smolnik, Nataša Užnik.

Foto: Stefan Reichmann

8.C razred, maturanti: 1.vrsta z leve: Viviana Fondriest, prof. Tatjana Koncilia, ravnateljica prof. Zalka Kuchling, Klara Schellander • 2. vrsta: Janina Weber, Lea Primschitz, Emanuel Stern, Tobias Konzilia • 3. vrsta: Anna Nachbar, Tabea Gasser, Simon Sienčnik • 4. vrsta: Jana Sienčnik, Mirna Filipič, Nina Ramusch, Jona Zeichen, Ivo Berchtold • Na sliki manjka Jana Paul.

Uspešna matura na Višji šoli za gospodarske poklice

Veliko je bilo veselje, ko smo v četrtek, 23. junija 2022, na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru praznovali uspehe maturantov. V torek in sredo poprej so maturanti dokazali svoje znanje iz matematike, prava, verouka, prehrane, psihologije in v predmetu razmišljanje o družbi in kulturi.

Foto: Stefan Reichmann

Slovesnost se je pričela s sv. mašo, ki jo je z nami daroval župnik in dekan Jurij Buch, nato je bila v Ražunovi dvorani slavnostna podelitev spričeval, ki so jih maturantom podelili in v imenu šole čestitali predsednik izpitne komisije dv. sv. mag. Stefan Schellander, ravnateljica mag. Marija Olip, razredničarka mag. Marija Perne in hišna predstojnica mag. Veronika Supan. Od enaindvajsetih maturantov smo smeli čestitati trem absolventkam za odlično opravljeno maturo, trem pa k dobremu uspehu.

Višja šola za gospodarske poklice vsako leto podeljuje absolventom za najboljše maturitetno spričevalo ali za dodatne šolske dejavnosti Ražunovo nagrado. Letos sta jo prejeli Alja Ivančič in Lucija Prosen, ker sta obe maturirali z odliko in imeli najboljše spričevalo z enakimi ocenami.

Vsem maturantom iskreno čestitamo in želimo vse dobro na nadaljnji življenjski poti!

28. generacija maturantk in maturantov na Dvojezični zvezni trgovski akademiji Celovec

5.A letnik s profesorji: 1. vrsta z leve: prof. Mirjam Zwitter-Šlemic, prof. Tanja Voggenberger, prof. Laura Rinaldi, ravnatelj Hanzi Pogelschek, razredničarka prof. Tatjana Demšar, prof. Nina Šere, prof. Pamela Glušič • 2. vrsta z leve : Lorena Tomašič, Maša Novak, Christiane Andrecs, Tamina Oraže, Lara Koitz, prof. Dominik Kert • 3. vrsta z leve : Fabian Zidej, Gabriel Preinig, Jure Kleindienst, Damjan Smrtnik, Miha Polovšak • na sliki manjkata: Paul Halbrainer, Maximilian Zdouc.

5.B letnik s profesorji: 1. vrsta z leve: prof. Nina Šere, prof. Mirjam Zwitter-Šlemic, prof. Tanja Voggenberger, razrednik prof. Dominik Kert, ravnatelj Hanzi Pogelschek, prof. Alexander Smolej, prof. Andrea Urban, prof. Laura Rinaldi, prof. Tatjana Feinig • 2. vrsta z leve: Nicola Mak, Aid Dedić, Valerian Leitner, Jana Naveršnik, Barbi Melihen, Ina Marinčič, Ema Selimović, Ema Pregelj, Aneja Šešerko, Nuša Preglav, Viktoria Jug, Lea Košir, Victoria Krištof, prof. Tatjana Demšar • 3. vrsta z leve: Eva Kališnik, Maruša Vajngerl, Evelin Wravor, Tiffany Novak, Stella Žnidar, Neja Vizovišek, Gašper Hozjan, Vinzenz Samonig, Marcel Kunstič, Rok Šuster, Aleksander Oder • Na sliki manjkajo: Daniel Gallob, Hana Hrvačić, Aiša Omerdić.