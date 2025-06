Matematika dijakom povzroča preglavice

Luka Marjan David (18)

Celovec Klagenfurt

Poleti delam pri davčnem svetovalcu, od oktobra bom civilnik pri Hilfswerku v Trgu in razvažal jedi. Nato hočem študirati za učitelja v Celovca. Matura zame ni bila preveč težka. Za ustno sem se manj pripravljal, za pisno malo več. V zaključni nalogi sem primerjal gozdarske obrate krške škofije in nadškofije Ljubljana. Ogledal sem si administracijo in kaj raste v njihovih gozdovih. Od velikosti za škofiji podobni. Rad delam z očetom v gozdu.