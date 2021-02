Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem in Koroška dijaška zveza bosta letos vedno spet polagala pozornost na marginalizirano skupnost ali manjšino. V sklopu sodelovanja upajo, da bo kot višek možno tudi oživeti projekt »Večina je manjšina«.

Celovec V sklopu letošnjega prireditvenega niza »Manjšinske perspektive« se celovški klubaši ne želijo osredotočiti le na avtohtone narodne in jezikovne manjšine, temveč tudi na marsikatero drugo marginalizirano skupnost. »Objektivna« dejstva, zgodovinopisje, medijska poročanja – družba gleda vse, kar imamo za »objektivno«, iz večinske perspektive. Za širjenje lastnih obzorij in spoznavanje raznolikih življenjskih situacij želijo dati glas manjšinam, posameznicam* in posameznikom*, ki bodo situacijo razlagali iz svoje, manjšinske perspektive.