Manjšine z vidika mladih novinarjev

Lea Marie Steinwandter (21), ki v projektu Claus Tandem sodeluje že od začetka leta 2022, prihaja iz Toblacha na Južnem Tirolskem in trenutno študira germanistiko v Celovcu. V pogovoru je poudarila, kako pomemben je projekt za ozaveščanje mladih o manjšinah in razkrila tudi nekaj podrobnosti o letošnji oddaji Diversity-Show. »Vedno sem rada pisala zgodbe, vendar novinarstvo nikoli, res nikoli ni bilo na mojem radarju, dokler nisem po naključju sodelovala pri novinarski dijaški nagradi 'Claus'. To nagrado sem leta 2022 tudi prejela. Zatem je sledil projekt Claus Tandem, kjer nam je Sabina na kratko predstavila, kaj nas čaka, in takoj sem se prijavila,« pripoveduje Steinwandter. Sledili so intenzivni dnevi snemanja na Dunaju, pri čemer so nastali videoposnetki, kot so »Who the hell is Claus?« in »War das jetzt rassistisch?« ter končna predstava. »Menim, da je oddaja zelo poučna – ne le za učence, ampak za vse. Posnetki obravnavajo teme, ki niso ravno mainstream, a so kljub temu izjemno pomembne,« dodaja. Prav tako vidi velik pomen v projektu Claus Tandem, saj ponuja priložnost spoznati veliko zanimivih ljudi, pridobiti nova znanja »tako o oblikovanju zgodb kot o pristopu k različnim temam« ter se hkrati veliko naučiti o manjšinah. Naslednji dve leti je Steinwandter delovala kot mentorica mladim udeležencem in pomagala pri intervjujih ter montaži filmov. Poleg tega dela kot samostojna avtorica za spletni magazin Dolomitenstadt in skupaj z bratom igra v duetu Langis, ki je nastopil na Diversity-Show leta 2024.