Manjšine z vidika mladih novinarjev

Na pobudo Slovenskega sporeda ORF Landesstudio Kärnten/Koroška, slovenskega tednika na Koroškem Novice, dunajskega Presseclub Concordia ter drugih manjšinskih medijev so učenci iz Južne Tirolske in Koroške ter mlade novinarke lani v večkulturnem medijskem projektu Claus Tandem pod vodstvom Sabine Zwitter-Grilc ter ob podpori izkušenih novinarskih mentorjev pripravili informativne prispevke o različnih manjšinah. Svoja dela bodo predstavili v oddaji Diversity-Show 19. novembra v ORF teatru v Celovcu in 21. novembra v Presseclub Concordia na Dunaju. Med povabljenimi v Celovcu so dijaki iz Slovenske gimnazije, Trgovske akademije, Višje šole Šentpeter in Bachmannove gimnazije ter novinarji manjšinskih medijev. Organizatorji prosijo za potrditev udeležbe na: [email protected]
Lea Marie Steinwandter (21), ki v projektu Claus Tandem sodeluje že od začetka leta 2022, prihaja iz Toblacha na Južnem Tirolskem in trenutno študira germanistiko v Celovcu. V pogovoru je poudarila, kako pomemben je projekt za ozaveščanje mladih o manjšinah in razkrila tudi nekaj podrobnosti o letošnji oddaji Diversity-Show. »Vedno sem rada pisala zgodbe, vendar novinarstvo nikoli, res nikoli ni bilo na mojem radarju, dokler nisem po naključju sodelovala pri novinarski dijaški nagradi 'Claus'. To nagrado sem leta 2022 tudi prejela. Zatem je sledil projekt Claus Tandem, kjer nam je Sabina na kratko predstavila, kaj nas čaka, in takoj sem se prijavila,« pripoveduje Steinwandter. Sledili so intenzivni dnevi snemanja na Dunaju, pri čemer so nastali videoposnetki, kot so »Who the hell is Claus?« in »War das jetzt rassistisch?« ter končna predstava. »Menim, da je oddaja zelo poučna – ne le za učence, ampak za vse. Posnetki obravnavajo teme, ki niso ravno mainstream, a so kljub temu izjemno pomembne,« dodaja. Prav tako vidi velik pomen v projektu Claus Tandem, saj ponuja priložnost spoznati veliko zanimivih ljudi, pridobiti nova znanja »tako o oblikovanju zgodb kot o pristopu k različnim temam« ter se hkrati veliko naučiti o manjšinah. Naslednji dve leti je Steinwandter delovala kot mentorica mladim udeležencem in pomagala pri intervjujih ter montaži filmov. Poleg tega dela kot samostojna avtorica za spletni magazin Dolomitenstadt in skupaj z bratom igra v duetu Langis, ki je nastopil na Diversity-Show leta 2024.
Letošnji poudarek projekta je obeležitev 80. obletnice konca vojne, prikazane skozi pogled dunajskih Čehov in koroških Slovencev. Hkrati pa so v ospredju tudi druge manjšine – Ladinci, Romi, gradiščanski Hrvati ter druge avstrijske narodne skupnosti. Te so predstavljene v kratkih filmih z naslovi, npr.: »Der Peršmanhof«, »So viele Sprachen du kannst, so oft bist du Mensch«, »Wir sind unbezwingbar!« ali »Gemeinsam sind wir stark!«. Lea Marie Steinwandter letos prevzema vlogo moderatorke za Južne Tirolce ter bo skupaj s projektnim zborom Slovenske gimnazije izvedla svojo pesem »Im Zweifel mit den Schwachen stehen«, znano tudi kot »Claus Song«. »Pesem sem napisala kot poklon južnotirolskemu novinarju Clausu Gattererju, ki bi leta 2024 praznoval 100. rojstni dan, in jo ob lanskoletni oddaji Diversity-Show v Celovcu tudi predstavila,« pojasnjuje Steinwandter. Na koncu dodaja, da je prav energija in ustvarjalnost mladih tista, ki projektu daje pravi pomen in naredi Claus Tandem projekt tako impresiven.
