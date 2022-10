50. obletnici ortstafelšturma so v soboto, 8. oktobra mladinske in študentske organizacije koroških Slovencev namenile MAD, Mladinski Aktivistični Dan. Iz Celovca so se mladi podali v kraje na dvojezičnem ozemlju Koroške, ki nimajo dvojezične krajevne oznake, in podvig zaključili pred deželnim zborom v uradno prav tako samo enojezičnem, nemškem Celovcu.