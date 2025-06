Lutke Mladje KDZ prejele nagrado Vizionar festivala Vizije: Prestižna nagrada za Mrličožerca

Ob 50. obletnici koroškoslovenskega lutkarstva so Lutke Mladje KDZ oblikovale veliko prireditev ob otvoritvi. V mali dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici, letošnji Evropski prestolnici kulture, so se zbrali številni gledališčniki, kulturniki, lutkarji in mladinci. Pozdravne besede je spregovoril podžupan Nove Gorice Tomaž Horvat. Poudaril je veselje nad živahnostjo mesta, ki od 23. do 25. maja ne prireja samo Vizij, ampak je tudi cilj tekme Giro d’Italia ter izvaja številne prireditve v sklopu programa EPK. Direktor festivala Matjaž Šmalc je poudaril veliko kreativno dejavnost mladine, katere rezultati so na Vizijah na ogled. Kot zadnja govorka je nastopila predstavnica Lutk Mladje Ana Grilc, ki se je v govoru osredotočila na temo otvoritve – manjšinsko lutkarstvo. Čim je začela govoriti, so oživele gromozanske koroške lutke partizanka Mira in šmihelska Kurkuma. Govor je tematiziral tri obletnice, ki so jih v zadnjih dneh obeleževali koroški Slovenci – 80. obletnico osvoboditve izpod fašizma, 70. obletnico Avstrijske državne pogodbe ter sedmega člena in 50. obletnico koroškoslovenskega lutkarstva. Pojem, ki te tri dogodke ter vso manjšinsko dejavnost povezuje, je – upor. Koroški Slovenci so se borili proti nacionalsocializmu, se borijo za uresničitev sedmega člena in preko lutkarstva za obstoj jezika ter za vidnost manjšine v javnosti. »Lutkarstvo na Koroškem – kot tudi vso kulturno in umetniško delo – je vztrajen boj proti germanizaciji dežele in ljudi. Je sredstvo senzibilizacije, politizacije. Z lutkami lahko nastopimo v prostorih, kjer se do danes slovenščina zaznava kot agresivna, nezaželena, nevarna. […] Z njimi lahko nagovorimo teme, ki nikjer drugje ne najdejo posluha, in ustvarjamo prostore za tiste, ki nikjer drugje niso zaželeni,« je menila Grilc. Govor je naletel na razumevanje in navdušenje, saj so ljudje v Novi Gorici dobro seznanjeni s tem, kako je živeti kot zatirana skupnost.