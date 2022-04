Študentsko gledališko skupino že od vsega začetka strokovno vodi gledališka igralka in režiserka Lara Vouk. Po prvi premieri leta 2019 je zavzeta skupina pripravljala novo predstavo, ki pa zaradi pandemije ni bila uprizorjena. Skupina se je morala znajti v novih situacijah in najti ustrezne rešitve. Rezultat je bil viden minuli četrtek v prostorih kluba SMO.

V času pred pandemijo je gledališka skupina KSŠŠK začela z vajami za igro Razglednice Simone Hamer. Zaradi znanih razmer skupina ni utegnila uprizoriti igre v živo. V tem času se je izoblikovala zamisel, da bi igro postavili na noge preko spleta. Vendar igra, s katero so začeli z vajami, za ta namen ni bila primerna. Tako se je skupina odločila, da bo uprizorila adaptacijo prvega dela Boccacciove igre Dekameron. Vaje so potekale preko spletne aplikacije Zoom. Preko teh pa je konec koncev nastal kratek film La Burkača, ki je bil krstno uprizorjen v prostorih kluba SMO. Pri filmskem projektu, ki ga je finančno podprla Dežela Koroška, je režijo prevzela Lara Vouk, za glasbo je bil pristojen Bojan Vukić. Kratek film je sestavljen iz posnetkov, ki so jih posneli igralke in igralci sami. Vsi so bili pri tem odgovorni za svoje lastne kostume, prav tako so pri posnetkih morali posebno paziti, kam gledajo, saj so iz posamičnih posnetkov sestavili kratki film. Režiserka Lara Vouk je s sodelovanjem v študentski skupini nadvse zadovoljna. Pojasnila je, da predvsem ceni samoiniciativo vseh igralk in igralcev ter njihovo kritično razmišljanje in želi tudi v nadalje sodelovati s to skupino.

KSŠŠK v petek ponovno vabi v klubske prostore, kjer bo od 20.30 naprej na sporedu »Đemsešn Jam-Session«, ki jo bo odprl Uršula Bilić Kvartet. Nato lahko sodeluje vsak, ki želi. V soboto bo ob 19.00 v prostorih SMO kluba branje Ane Grilc, Samuela Maga in Konstantina Vlasicha, ki bodo v svoji materinščini predstavili svoja besedila in pripovedovali zgodbe o mističnih manjšinskih tradicijah. Glasbeno bo večjezični literarni večer oblikoval Nikolaj Efendi.