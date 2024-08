Pevke in pevci Koroškega deželnega mladinskega zbora so julija skočili čez veliko lužo: koncertna turneja je vodila 53 mladih pevcev in pevk ter njihovo štiričlansko vodstveno ekipo, ki jo sestavljajo Bernhard Wolfsgruber, Doris Aichholzer, Florian Pirolt in Eva Hoffmann, v Kalifornijo. O potovanju smo se pogovarjali s pevkama Lucio Haab in Irino Sadnikar. Najprej se je zbor ustavil v San Franciscu, kjer so bivali tri dni in si ogledali mesto z znamenitim mostom Golden Gate. »Čez dan je tam gosta megla in kar mrzlo je bilo, tega nismo pričakovali.«

Koroški deželni mladinski zbor pri znamenitem mostu Golden Gate.

Nato so potovali v kraj Visalia, kjer so imeli v cerkvi skupen nastop s tamkajšnjim zborom. Bivali so pri ameriških družinah. »To je bilo zanimivo, ker smo spoznali njihovo vsakdanje življenje. Nekateri naši pevci pa so tudi spali v cerkvi, drugi so živeli pri bolj premožnih družinah, tretji pa pri povprečnih družinah.« V narodnem parku Sequoia so si ogledali največja drevesa sveta. V parku stoji največje še živo drevo sveta, tako imanovano drevo »General Sherman Tree« je visoko nad 83 m, njegova prostornina meri 1486,9 m³, staro pa je 1500–2500 let. Nato so se ustavili v Santa Monici, delu Los Angelesa. Tam so si ogledali Walk of fame, napis Hollywooda in še več. »To mesto nam ni bilo preveč všeč, ker je zelo veliko in umazano, videli smo veliko brezdomcev in mamilašev. A nismo se bali, ker ti ljudje nikogar ne napadajo. Videli smo povsem drugačno mesto, kot je prikazano v medijih.« V sklopu potovanja so imeli nastope v San Franciscu, v kraju Visalia, v Los Angelesu in v San Diegu, na oder so stopili z lokalnimi zbori, imeli so tudi glasbene delavnice. Na vsakem koncertu so zapeli vsaj dve slovenski pesmi. »V spominu nam bo ostalo, kako prisrčno so nas sprejeli domačini. Rasla pa je tudi skupnost v zboru,« sta o potovanju dejali Irina Sadnikar in Lucia Haab.



Sliki: https://kaerntner-landesjugendchor.at/