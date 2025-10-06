Koroška dijaška zveza povezala mlade z glasbo na Kontaktni leči



Kontaktna leča ima dolgo in bogato zgodovino, saj sega že štirideset let nazaj. V šolskem letu 1979/80 se je zastopnikom dijakov Slovenske gimnazije porodila zamisel o projektu z imenom Kontaktna leča – koncertu, ki bi združeval celotno koroško mladino. Takrat je bila osnovna ideja Kontaktne leče druženje in spoznavanje slovensko- ter nemško govoreče mladine. Projekt pa niso organizirali le zastopniki dijakov SLOG, temveč tudi dijakinje in dijaki šole BG/BRG za Slovence v Celovcu.