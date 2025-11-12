Ko se šolski ritem z nova ustavi 

Doživel sem še šestdnevni šolski teden s poukom ob sobotah. Marsikdo je bil mnenja, da se bo s petdnevnim šolskim tednom kvaliteta pouka poslabšala – izkušnje kažejo, da se ni! Danes si sploh ne moremo predstavljati šolskega vsakdana, v katerem bi edini prosti dan bila nedelja. Pred približno 30 leti je šolska avtonomija predvidela pet prostih dni na višjih šolah, po nekaj letih se je uveljavilo v celi Avstriji, da sta petka po vnebohodu in rešnjem telesu avtomatično prosta. Ostanejo še trije dnevi, ki jih vsaka šola avtonomno določi. Pred dobrimi desetimi leti so izvedli anketo o jesenskih počitnicah – da ali ne. Na Koroškem je velika večina dijakinj in dijakov, učiteljic in učiteljev ter staršev bila proti jesenskim počitnicam. Prosti dnevi med 26. oktobrom in 2. novembrom se namreč »napolnijo« na račun dveh prostih torkov po velikonočnih in binkoštnih počitnicah, po potrebi še z avtonomnimi dnevi. Letos sta ostala samo prosta petka v poletnem semestru – sploh ni bilo treba sklepati o avtonomnih dnevih. Drugi argument proti jesenskim počitnicam: mladina se je ravno navadila na šolski vsakdan in je v tem letnem času posebno zmogljiva – po nekaj tednih je delovna faza zopet prekinjena … V zadnjih letih smo se navadili na to novo obliko počitnic. Pomisleki, ki smo jih imeli, so se v glavnem razblinili. Počitnice naj služijo počitku – po tej fazi pa smo vsi polni novih moči.
Najprej sem bila proti jesenskim počitnicam, ker se šolsko leto ja komaj prične in se pravkar utečeni ritem za šolarke in šolarje že spet pretrga. Medtem pa sem spremenila mnenje in mislim, da je treba počitnice uživati, kakor pridejo.
Po mojem mnenju so jesenske počitnice zelo koristne. Vedno se jih veselim, saj se takrat lahko malo sprostim in si odpočijem, preden se znova začne obdobje številnih šolskih obveznosti in stresa. Mnogi ta čas izkoristijo za izlete ali druge aktivnosti z družino. Tudi mi smo se letos odpravili v toplice, kjer smo res lepo uživali in se sprostili. Menim, da so jesenske počitnice koristne tudi za zaposlene, saj lahko vzamejo nekaj dni dopusta, preživijo več časa z družino in se malce odklopijo od dela.
Za otroke so počitnice seveda vedno nekaj čudovitega, za starše pa predstavljajo pravi izziv. Ker sta najini hčerki že najstnici in ker sem samozaposlen, imam zagotovo nekoliko lažje, saj si lahko delo razporedim sam in pogosto delam v domači pisarni. Vidim pa, na primer pri ženi, da se z običajnim pettedenskim dopustom nikoli ne bi izšlo. Ali so jesenske počitnice res potrebne, ne vem – po šestih tednih šolanja verjetno še ni nujno potreben oddih. Predvsem bi poletne počitnice skrajšal vsaj za dva tedna. Morda bo treba sistem šolskih počitnic, ki je bolj ali manj nespremenjen že več kot 70 let, postopoma prilagoditi današnjim okoliščinam, ko oba starša delata in nimata nujno starih staršev doma.
Eden od argumentov, zakaj jesenske počitnice niso najbolj primerne, je ta, da se šolsko leto po komaj dveh mesecih znova ustavi – in to ravno pred intenzivnejšim obdobjem šolskih nalog, testov in drugih preverjanj znanja. Učenci in učenke se šele začnejo navajati na šolski ritem, zgodnje vstajanje, učenje in opravljanje domačih nalog, nato pa se pouk prekine in sledijo jesenske počitnice. Čeprav priznam, da se šolarji in šolarke, tako kot tudi jaz, počitnic veselimo, lahko to staršem povzroči precej težav. Otroci so namreč spet doma in se pogosto dolgočasijo, starši pa si morajo vzeti dopust. Poleg tega se poraja vprašanje: kam sploh iti? Na morju je že prehladno, za smučanje pa še prezgodaj. In kakšna je cena tega tedna? Na žalost se za teh nekaj dni porabijo skoraj vsi šolski avtonomni dnevi, zato jih za preostanek leta ostane zelo malo.
Po mojem mnenju so jesenske počitnice precej nesmiselne. Trajajo samo en teden, zato si učenci ravno oddahnemo, potem pa se moramo že vrniti v šolo. Poleg tega veliko staršev nima dopusta, zato večina učencev ne more izkoristiti prostih dni za potovanja. Vrhu tega se moramo učenci učiti za šolske naloge in teste, ki jih imamo pred božičem. Zaradi kratkega premora pa se tudi učni ritem poruši, ko smo se končno spet navadili na šolo. Bolje bi bilo, če bi namesto tega imeli več podaljšanih vikendov.
