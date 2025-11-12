Ko se šolski ritem z nova ustavi 

Niko Ottowitz, profesor na Slovenski gimnaziji (63)

Šentjakob v Rožu St. Jakob im Rosental

Doživel sem še šestdnevni šolski teden s poukom ob sobotah. Marsikdo je bil mnenja, da se bo s petdnevnim šolskim tednom kvaliteta pouka poslabšala – izkušnje kažejo, da se ni! Danes si sploh ne moremo predstavljati šolskega vsakdana, v katerem bi edini prosti dan bila nedelja. Pred približno 30 leti je šolska avtonomija predvidela pet prostih dni na višjih šolah, po nekaj letih se je uveljavilo v celi Avstriji, da sta petka po vnebohodu in rešnjem telesu avtomatično prosta. Ostanejo še trije dnevi, ki jih vsaka šola avtonomno določi. Pred dobrimi desetimi leti so izvedli anketo o jesenskih počitnicah – da ali ne. Na Koroškem je velika večina dijakinj in dijakov, učiteljic in učiteljev ter staršev bila proti jesenskim počitnicam. Prosti dnevi med 26. oktobrom in 2. novembrom se namreč »napolnijo« na račun dveh prostih torkov po velikonočnih in binkoštnih počitnicah, po potrebi še z avtonomnimi dnevi. Letos sta ostala samo prosta petka v poletnem semestru – sploh ni bilo treba sklepati o avtonomnih dnevih. Drugi argument proti jesenskim počitnicam: mladina se je ravno navadila na šolski vsakdan in je v tem letnem času posebno zmogljiva – po nekaj tednih je delovna faza zopet prekinjena … V zadnjih letih smo se navadili na to novo obliko počitnic. Pomisleki, ki smo jih imeli, so se v glavnem razblinili. Počitnice naj služijo počitku – po tej fazi pa smo vsi polni novih moči.