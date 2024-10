V avstrijskem registru društev je zapisan datum ustanovitve graškega študentskega kluba: 13. 12. 1974. »Ustanovni občni zbor pa je bil že prej. Odvijal se je v študentski sobi med tem na žalost že pokojnega Nužija Lampichlerja z Radiš,« pravi prvi predsednik graškega študentskega kluba Janko Kulmesch. Spominu na okrogli jubilej je trenutni odbor posvetil letošnje Slovenske dneve, ki se bodo začeli v četrtek, 17. oktobra, trajali pa bodo do sobote, 19. oktobra. Kot tudi v zadnjih desetletjih bodo proslavili Slovenske dneve s pestrim kulturnim sporedom v pred dvema letoma prenovljenih prostorih v graški Mondscheingasse, v katerem klub domuje že od leta 1982. Tako bo v četrtek najprej ob 19.00 gledališka predstava »Sem in hin pa tja und her«. Temu bo sledilo branje Simona Ošlaka- Gerasimova. V petek bodo za 50. jubilej predstavili študentski časopis »Informator«, v katerem je podpredsednica Amina Blikić v minulem času zbrala pripovedovanja klubašev in klubašinj. 19-letna študentka farmacije je povedala, da so zbrali okoli deset prispevkov pod geslom »študentska leta v klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu.« Pred prezentacijo bosta zapela študentska zbora iz Gradca in Dunaja ter Oktakord; po predstavitvi pa bo zaigral še band Younak. Slovenski dnevi se bodo v soboto končali s koncertom klubskega banda in Funk Shui.