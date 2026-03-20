Jožefov sejem v Dobrli vasi: S kremnimi rezinami in z vero po svetu

V četrtek, 19. marca, goduje sv. Jožef, zavetnik rokodelcev in deželni patron Koroške. Dva dni kasneje se v soboto, 21. marca, v Dobrli vasi začne 160. Jožefov sejem, ki traja do nedelje, 22. marca. Organizira ga Kmetijska skupnost Dobrla vas pod vodstvom Franza Prosena.
Dobrolski Jožefov sejem z okoli 100 stojnicami vsako leto odpira sejemsko sezono v okraju Velikovec. Ker sejem pade v postni čas, namenjen odpovedi in refleksiji, s popivanjem in veseljačenjem nima veselja dobrolski župnik Janez Tratar. Tudi zato farna mladina pod vodstvom 20-letne predsednice Mladinskega centra Magdalene Wrienz na dvorišču župnišča ponuja protiprogram sejemskemu vrvežu in hrupu.
Magdalena med tednom na Dunaju študira športno vzgojo in verouk, vikende pa večinoma preživlja v Dobrli vasi, kjer vodi dvoletne priprave na birmo. Z mladinskim centrom je družinsko povezana, saj je bil že njen oče Bernhard vodja farne mladine, v mladinskem centru pa je po lastnih besedah »gor zrasla«. Vodi ga od leta 2024. »Tukaj sem se naučila, kako pomembna je družba, kako pomembna je vera in kako pomembni so prijatelji. To je zame in za našo mladino čisto poseben kraj srečanja.«
S prodajo kremnih rezin v Jesus Cafeju si farna mladina financira izlete in potovanja, naslednje jih bo kmalu popeljalo v Assisi. Lansko leto so na Jožefovem sejmu prodali kar 1350 rezin in bogve koliko kav. »Naše sveže 'kremšnite' stanejo 3,50 evra, kar je humano. Moj tim za peko šteje pet ljudi, pomagajo nam birmanci, a tudi mladinci bivših let, ki so še vedno radi tukaj.« Magdalena Wrienz ocenjuje, da okoli 60 odstotkov mladih v centru govori slovensko.
Z mladinskim centrom sem povezan že kakih šest let, tukaj sem obiskoval dvoletne priprave na birmo, kasneje pa tudi sam prevzel vodstvo ene od birmanskih skupin. Jeseni bom v Gradcu začel študij biomedicinskega inženiringa. Center ima največ obiskovalcev, ki imajo okoli 15 let, v soboto, med tednom pa med 16. in 18. uro. Odprti smo od od torka do sobote, med 13. in 19. uro.
Jožefov sejem je za našo faro pomemben sejem, a se je njegova oblika precej spremenila. Nekoč so kmetje na njem prodajali svoje pridelke ter živino, kupovali pa predvsem živinsko krmo. Danes je to dvodnevna veselica, najbolj me moti popivanje in vpitje ponoči. Zelo ponosen pa sem na našo farno mladino, ki ima duhovno spoznanje skupnosti in božje ljubezni.
