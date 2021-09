Radišan Fabian Hribernig je pred nedavnim postal predsednik deželne organizacije socialističnih študentk in študentov na Koroškem (VSSTÖ). Vprašali smo ga, zakaj se je odločil za to nalogo in kakšne cilje ima v tej funkciji.

22- letni Fabian Hribernig je leta 2019 maturiral na Slovenski gimnaziji, pravi, da se zanima za politiko, njegov konjiček pa je fotografiranje. Radišan je doma iz vasi Tuce, trenutno živi v Žrelcu in na celovški univerzi študira medije in komunikacijske vede. Kot predsednik VSSTÖ Koroška je Fabian Hribernig nasledil Sinana Tepeja, ki je zadnja štiri leta zasedal to funkcijo. Na letošnjih volitvah visokošolske zveze je frakcija VSSTÖ postala najmočnejša stranka. Predsednica visokošolske zveze (ÖH) na celovški univerzi je Simone Singh (VSSTÖ), drugi podpredsed-nik pa absolvent višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru Jakob Manuel Krobath.

Zakaj se angažirate pri visokošolski zvezi, zakaj pri VSSTÖ?

Fabian Hribernig: Do VSSTÖ sem prišel zaradi prijateljice. Pri letošnjih občinskih volitvah sem v Žrelcu kandidiral za socialdemokratsko stranko. Za kandidaturo za SPÖ sem se odločil, ker se identificiram z vsebinami stranke in ker je že moj ded vodil neko sekcijo v njej. Enkrat sem bil že na občinski seji, kjer sem svojo stranko zastopal kot namestni občinski odbornik. Zanimivo je bilo spoznati, kako pride znotraj frakcije do skupnega mnenja in kako strukturiran je potek občinske seje. Skratka, to je bila zame zelo pozitivna izkušnja.

Za kaj se boste zavzemali pri VSSTÖ, kaj želite spremeniti na celovški univerzi?

Tečaji in predavanja na univerzi naj bodo še naprej v celoti dostopni preko spleta. Ta možnost mora biti nekaj samoumevnega, brez vsakršnih pomanjkljivosti za študente. Zavzemamo se za psihološko pomoč za študente, prav med pandemijo je ta še bolj potrebna.

Prav tako je za nas zelo pomembno, da se odpravijo sprejemni izpiti za vse študijske smeri, tako da ima vsaka študentka in vsak študent možnost, da študira tisto smer, ki jo/ga zanima. Tudi na socialnem področju se zavzemamo za študente, saj je izobraževanje v Avstriji še vedno podedovano. Vsakomur mora biti omogočen pravičen dostop do visokošolskega izobraževanja, ne glede na status ali denar.

Kot predsednik imam zdaj priložnost, da v sodelovanju z ÖH aktivno prispevam k temu, da bosta življenje in študij študentk in študentov v Celovcu še bolj socialna in odprta. Celovška univerza nosi v imenu pojem »Alpe-Jadran«, to je pa pre malo, želim si, da bi ta »Alpe-Jadran« bil živ tudi v vsakdanu na univerzi.

Kmalu bo začetek novega študijskega leta. Kaj bodo glavni izzivi?

Skoraj celo prejšnje študijsko leto ni bilo pouka v živo. Trenutno kaže tako, da bomo letos imeli spet prezenčni pouk, kar bi bilo zelo važno.

Kaj pa obvezno cepljenje in pravilo »1-G« za vse študirajoče?

Sam sem cepljen in to priporočam tudi drugim. Zaenkrat mislim, da je dovolj, če se držimo pravila »3G«, nošenja mask, dezinfekcije itd. Številke se trenutno na žalost razvijajo navzgor, kar je žalostno.