HAK-TAK vabi na ples z Mambo Kingsi

Priredili ga bodo 6. novembra ob 19.30 pod geslom »Vogue - all eyes on us« v Casineumu v Vrbi. Za glasbo v živo bo poskrbela slovenska pop skupina Mambo Kings, ki deluje od leta 1994. Glasbo s plošč bo sukal DJ GBK oziroma Daniele Federico Valzachi, avstrijski DJ, specializiran za urbano glasbo. Organizacijski odbor plesa vstopnice v predprodaji prodaja po ceni 25 evrov, na večerni blagajni boste zanje odšteli 30 evrov. Za udeležbo na plesu je poleg plačane vstopnine obvezna večerna obleka. Polonezo bodo maturantke in maturantje zaplesali ob 20.30, polnočni vložek z geslom Monkey Cirkus bo na vrsti ob enih ponoči.