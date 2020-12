Zaradi pandemije so člani KSŠŠG letošnje že tradicionalne Slovenske dneve prestavili na splet in jih razpotegnili kar čez ves mesec. Ves december bodo razvajali s spletnimi dogodki, ki ne bodo nič manj pestri kot prejšnja leta.

Gradec Ustanovitev slovenskega študentskega kluba v Gradcu leta 1974 je bila hkrati tudi ustanovitev prvega slovenskega društva v štajerski prestolnici. Pred tem je sicer že dalj časa deloval moški pevski zbor, toda pravega zavetišča študentje niso imeli.

»Ne vem več, kje natančno smo imeli ustanovni občni zbor, verjetno v kaki gostilni,« se spominja prvi predsednik kluba Janko Kulmesch. »Glavni povod za ustanovitev je bil, da se tudi graški študentje in študentke udejstvujejo politično – to zlasti še v času, ki je bil v znamenju ortstafelšturma in ugotavljanja manjšine. Prej so graški študentje drugače kot dunajski klub sloveli samo kot pevci.« Glavna akterja pri ustanovitvi sta poleg Kulmescha bila še Franc Wutti in Franci Žužek.

Zelo hitro je klub našel svojo klientelo, v glavnem koroški Slovenci, ki so zaradi študija šli od doma, so v njem našli prostor za politično in kulturno udejstvovanje.

Letos junija je mesto predsed­nice kluba prevzela Jera Jagodic, maturantka Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru, nasledila je mladega in nadebudnega pesnika Aljaža Pestotnika, ki je štiri leta predsedoval najstarejšemu aktivnemu slovenskemu društvu v štajerski prestolnici.

Tradicionalni Slovenski dnevi

Leta 1996 je KSŠŠG prvič priredil Slovenske dneve, neke vrste nadajevanje uspešnih slovenskih praznikov na graški univerzi. Poseben pomen klub daje gostovanjem slovenskih literatov in glasbenikov – in še danes prepeva študentski zbor, ki je nastal v petdesetih letih.

Pandemija onemogočila srečanja

Letos bodo prireditve Slovenskih dnevov zaradi pandemije videti na spletu, zaradi koronske krize tudi četrtkovih klubskih večerov ni bilo, vse sestanke so imeli po skypu. »Zaradi pandemije smo morali občni zbor trikrat prestaviti, na koncu smo ga imeli junija v graškem mestnem parku. Drugih srečanj ali prireditev ni bilo mogoče izpeljati, skupno z dunajskim in celovškim klubom pa smo imeli akcijo »Deset do desetega« s predstavitvijo brošure ob 100. obletnici plebiscita, ki jo bomo širši publiki prestavili tudi v sklopu letošnjega slovenskega meseca,« pravi Jera Jagodic. Med počitnicami, ko je situacija pandemije bila nekoliko mirnejša, so klubaši razmišljali o tem, kako bi kljub vsem zaprekam lahko speljali Slovenske dneve v živo pred publiko, iz varnostnih razlogov pa so se odločili za to, da bodo prireditve predvajali po spletu, kar bodo delali tudi kasneje, ko bo pandemije konec. Tudi tradicionalnega brucovanja, uvajanja prvosemestrskih študentov, ni bilo. »Z bruci smo seveda v stiku in jimi pomagamo, kolikor gre. Brucovanje bomo nadoknadili, ko bo to spet mogoče.«

Prireditve dostopne za vsakogar

Sicer bodo dogodke predvajali po spletni strani KSŠŠG na facebooku, dostopne bodo vsem, tudi tistim, ki nimajo osebnega profila. Za dostop je treba enostavno v google vpisati »facebook KSŠŠG« in vse stvari so dostopne. Jera Jagodic: »Če imate posebna vprašanja, ki se tičejo prireditev, na primer o predstavitvi brošure, vas prosimo, da jih naslovite na [email protected] ali da stopite v stik z našimi odborniki. Vprašanja bomo potem obdelali v sklopu prireditev.

Prosijo za pomoč pri renovaciji

Da bo Klub po pandemiji znova zaživel, bodo prostore v Mondscheingasse 9 obnovili. »Vse prosimo, da postanete vsaj nekoliko sponzorji, v teh dneh bomo razposlali pisma s prošnjami. Odbor je zelo priden in motiviran, vsi imajo dobre ideje, zelo pa pogrešajo klubske večere, srečanja in prireditve v klubu. Zelo si želimo, da bodo kmalu spet možne,« pravi predsednica Jera Jagodic.

Bančna povezava KSŠŠG:

AT89 2081 5000 4349 5274