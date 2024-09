Stalnica mladih gledališčnikov na Koroškem, ki delujejo v okviru slovenskih društev, je gledališko-lutkovna delavnica v Ankaranu. V drugi polovici avgusta je na njej sodelovalo 13 otroških in mladinskih gledaliških in lutkovnih skupin iz Podjune in Roža.

Mladinska gledališka skupina Bilka

Poletna gledališko-lutkovna delavnica v Ankaranu vsako leto privabi mlade navdušene igralce, traja dva tedna, v katerih se izvajajo intenzivne vaje in priprave za predstave, ki bodo uprizorjene v jesenskih mesecih. Vsaka skupina v Ankaranu na svoji predstavi dela najmanj šest ur na dan, dodatna prednost delavnice pa je, da ima na njej skupina možnost zrasti skupaj in se tesneje povezati. Vaje imajo skupine s svojimi režiserji ter s strokovnimi mentorji za gib, govor in improvizacijo. Po dopoldanskem delu se sprostijo in uživajo ob morju.

Gledališka skupina Slovenske iniciative Dunaj

Strokovna pomoč je zaželena. Obe osrednji kulturni organizaciji, Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ), na delavnicah omogočata skupinam strokovno osebje, ki je v pomoč skupinam. Na skupnem jutranjem srečanju strokovni mentorji z izbranimi vajami za gib, improvizacijo in govor poskušajo posredovati vsebine, ki koristijo vsakemu posamezniku in so važne za celovito podobo predstave. Urniki strokovnih mentorjev so zapolnjeni od jutra do večera, ob koncu delavnice pa na sklepnem večeru na odru vidimo igralke in igralce, ki v svojih vlogah rastejo in se razvijajo v kakovosti nastopanja.

Štiri skupine iz Šmihela

Mladinska skupina NeNavadni

Letos je na delavnici sodelovalo 13 skupin. Iz Šmihela so se »Ankarana« udeležile igralke mladinske gledališke skupine Sami močni in začele ustvarjati zanimiv gledališki projekt na temo navade pitja v slovenski literaturi. Mladinska skupina NeNavadni bo prav tako kot lutkovna skupina Kakodolgoše na odru pokazala kriminalko. S krstno predstavo Pika Nogavička bo otroška gledališka skupina iz Šmihela, ki je bila letos prvič v Ankaranu, sklenila letošnji festival Cikl cakl.

Mladinska gledališka skupina Sami močni

Od afriške savane do Obirskega slavčka

Gledališka skupina Teatr Srce iz Dobrle vasi se je v zopet zapisala komediji. Uprizorili bodo klasiko slovenske literature »Matiček se ženi«, Lutke Srce se s svojo predstavo Darovi kralja leva selijo v afriško savano. Na predstavi bodo zaigrali zgodbo, kjer mora tudi kralj savan, lev, spoznati, da koristoljubje ni najboljša vrlina.

Lutkovna in gledališka skupina SPD Srce

Lutkovna skupina Danica bo na glasbeno-lutkovni predstavi tekmovala za naziv Obirskega slavčka. Otroška gledališka skupina gledališke šole Šentjanž se bo s predstavo podala v kameno dobo, v Zgodbah s kolovrata pa so igralke in igralci otroške gledališke skupine Bilka pobrskali po zakladnici lepih zgodbic in jih spredli v predstavo. Igralke in igralci mladinske gledališke skupine Bilka iz Bilčovsa se v letošnji gledališki sezoni podajajo na nam dobro znano potovanje, na katerem »Mali princ« obišče sedem planetov, zadnji med njimi je planet Zemlja. Gledališka skupina Slovenske iniciative Dunaj se podaja na veronske ulice v senčni teater Ofelije, lutkarji skupine Mladi Celovčani pa tako lepo prepevajo, da se jim bo Zvezda ustavila kar na obisku.

Mladi Celovčani

Prva premiera bo v Žitari vasi

Prva premiera bo letos v soboto, 21. septembra, ob 18. uri v Kulturnem domu KUMST v Žitari vasi. Dekleta igralske skupine Šentlipš bodo na predstavi pokazale, da je življenje možno tudi deset dni brez telefona …