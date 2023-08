Začetek gledaliških in lutkovnih delavnic sega že v leto 1975 na Rebrci. Takrat je na pobudo Krščanske kulturne zveze odpotovala prva skupina slovenskih lutkarjev na poglobitveni seminar. Delavnice, ki neprekinjeno vsako leto potekajo že skoraj 50 let, spodbujajo ustvarjalnost mladih gledališčnikov.

Srečavanja, izmenjave izkušenj in skupne intenzivne vaje v prijetnem ozračju pripomorejo k temu, da so predstave kmalu zrele za uprizoritev na gledališkem odru. Jeseni in pozimi se tako obeta pestra ponudba otroške in mladinske gledališke in lutkovne ustvarjalnosti. Mlada lutkovna skupina z Zilje Zlančki se bo, upamo, zopet pridružila gledališki ustvarjalnosti jeseni. Lutkarji skupine Kakodolgoše iz Šmihela in otroška gledališka skupina KKD Vogrče pa so na delavnicah v domačem kraju že pričeli s pripravami.

V Ankaranu se dan začne z zajtrkom in jutranjo telovadbo. Na telovadbi »ankaršvic« se zberejo vse skupine otrok in mladincev ter mentorji in režiserji. Vseh 63 si razgiba stas in tudi glas. Po šestih dneh dela pa Ankaran zapustijo in nato se zvrsti še druga izmena gledaliških skupin. Dopoldne je pod krošnjami borovcev čutiti ustvarjalno vnemo. Vsaka skupina si najde svoj kotiček.

Predstave, ki nastajajo v Ankaranu

Lutkovna skupina Danica vadi igro Dvajset tisoč milj pod morjem. Mentorja Samo in Doris pravita, da so se otroci in mladinci hitro naučili besedila. Sedaj vadijo, da naučeno besedilo uskladijo z rokovanjem z lutkami in rekviziti. Vse zvoke in glasbo v predstavi ustvarjajo v živo. Na vprašanje, v katerem jeziku se pogovarjajo med sabo, mi odgovorijo, da vedno v svojem narečju.

Lutkovna skupina Danica iz Šentprimoža

Gledališka skupina gledališke šole SPD Šentjanž pripravlja igro Enkrat okoli sveta. Martin Vrtačnik, strokovni mentor za govor, nam pomaga pri jasni in pravi izgovorjavi. Mentorici Zala in Sara pokažeta na rekvizite. To so čarobni krožniki, ki se z nekaj spretnosti vrtijo. Kako so ti krožniki povezani s tem, kar se dogaja okrog sveta, si bomo pa ogledali v predstavi.

Mladinska gledališka skupina Bilka iz Bilčovsa

Mladinska gledališka skupina Bilka iz Bilčovsa pod mentorstvom Helene in Brede igro ustvarja sama, nastaja z improvizacijo. Zelo radi se tudi srečamo s strokovnim mentorjem za improvizacijo Vidom Sodnikom. Naslov igre je Resnica ali izziv, pač o tem, kako ob nesložnosti preko igre preidemo v složnost. Mimogrede vidim še velike narisane avtomobile in nek član skupine me prijazno opozori, naj se presedem, saj sedim v avtomobilu. Bomo videli, kaj bo nastalo.

Lutkovna skupina Danica

Lutkovna skupina Mladi Celovčani pod mentorstvom Marice do podrobnosti načrtuje svojo parodijo na Evrosong: Show-Time. Med predstavo je slišati kokodakanje, v škatli imajo pripravljene kokoške iz blaga. Za glasbeno popestritev Evrosonga skrbi Katarina Hartmann. Strokovni mentor Igor Sviderski ravnokar kaže gibe in koreografijo. Velik bleščeč klobuk z napisom ZOO prehaja z glave na škarpo, k Igorju, pa spet na škarpo. Zmagovalec Evrosonga bo znan na premieri oktobra v Celovcu.

Gledališka skupina Šentlipš snuje predstavo Za lepši svet. Ljudem se godijo krivice, norčujejo se iz njih. To opazujejo vile in se čudijo nesramnosti in grobosti. Združijo čarobne moči, posujejo čarobni prah in takrat se ljudem prebudi srce. »Bo svet lepši?« se sprašujejo tudi mentorji skupine Roswitha, Victoria in Daniel. Lara Vouk po uspešni predstavitvi Pokržnikovega ­Lukana v Ankaranu študira svojo novo predstavo.

Dosledno govorijo slovensko

Na delavnicah članom skupin strokovni mentorji in režiserji pomagajo, da si krepijo samozavest, se lepo jezikovno izražajo, si ozavestijo telesni izraz in mimiko. Improvizacija pa pomaga pri iznajdljivosti. Mentorji skrbijo za dosledno uporabo slovenščine. Pozorno uho zazna, da zna jezik pri otrocih in mladincih v medsebojnem sporazumevanju hitro preskočiti iz slovenščine v nemščino.

Dnevi se zaključijo s kopanjem, z raznimi igrami in s kakšnim družabnim večerom. Pred spanjem pa jim je letos najljubši konjiček igra »Uno«.

Anja Bunderla

Slike: KKZ