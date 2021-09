Ob dnevu deklet so bile v podjetje Mahle povabljene učenke tretjih in četrtih razredov Evropske šole Šmihel. Deželni oddelek za ženske je v sodelovanju s Dekliškim centrom v Celovcu in podjetjem Mahle organiziral delavnice, ki so pri dekletih vzbudile veliko zanimanja za predstavljene tehnične poklice. Ponudba delavnic je segala od upravljanja robota “Peppa” s pomočjo tabličnega računalnika do izdelave preklopne LED svetilke in rezkanja in privijanja jo-joja. “Delavnice so dekletom dale dragocen impulz za izbiro poklica in jih spodbudile k izbiri novih in nekonvencionalnih poti usposabljanja,” je tudi ravnatelj Danilo Katz navdušen nad uspešnim dnevom deklet.

Dekleta so lahko vse izdelke, ki so jih naredila, vzela s seboj domov, in so, tako kot sodelujoče pedagoginje Evropske šole, bila zelo navdušena nad pestrim in poučnim dopoldnevu.