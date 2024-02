»Želim vam dar, da boste vedno našli pravo besedo ob pravem času in veliko strastnih poljubov,« je v sredo, 17. januarja, Marija Olip, ravnateljica VŠ v Šentpetru, zaželela vsem prisotnim ob nastopu finalistov govorniškega natečaja 2024, ki ga vsako leto organizirata KKZ in NSKS.

V zraku je bilo čutiti malo napetosti, ko se je šest dijakinj in dijakov predstavilo žiriji s šest do osem minut dolgimi govori, s katerimi so se odlično odrezali že na šolskih tekmovanjih: Dana Gregorič in Maks Rozman s Slovenske gimnazije, Anna Voronina in Mojca Prosen z Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru ter Lea Globočnik in Urh Sušnik z Dvojezične trgovske akademije.

Žirija ni podelila tretjega mesta

Žirija (Vincenc Gotthardt, Sara Pan, Jurij Perč, Martina Piko-Rustia, Miha Vrbinc in Nadja Volavšek Kurasch) letos ni podelila tretjega mesta, zato pa si drugo mesto delita Dana Gregorič in Urh Sušnik. Na prvo mesto se je povzpel Maks Rozman, ki je zmagovalni govor predstavil tudi v ponedeljek, 22. januarja, na podelitvi Tischlerjeve nagrade 2024 Karlu Smolleju. Najboljši trije govorniki so prejeli denarne nagrade, vsi ostali sodelujoči pa priznanje in dobropis Mohorjeve knjigarne.

Teme

Zanimivo je, da je pet od šestih finalistov pripravilo govor na temo »Bodi to, kar hočeš biti ali (p)ostani to, kar si! Prišepetovalci in vplivnice nam sugerirajo, da vsak lahko postane vse na svetu. Kje vidiš ovire, kje možnosti za uresničitev same/ga sebe?«, le drugo uvrščena dijakinja se je odločila za »svojo srčno temo«, ki se glasi »Družinski jezik je več kot sporazumevalno sredstvo. Bo slovenščina na Koroškem ostala del naših družin? Kje so možnosti, kje težave?«

Z leve: Maks Rozman, Dana Gregorič in Urh Sušnik

»Ne potrebujem zapiskov.«

Maks Rozman: Nastopati sem se naučil v šoli. To je bil moj prvi govor zunaj razreda. Prišel sem s ciljem, da povem svoje misli in svoje mnenje. Ker svoje misli nosim s sabo, ne potrebujem zapiskov. Zmaga na tekmovanju je poplačilo za delo. Zadnje čase sem razmišljal, da bi postal profesor, pa mi bodo take izkušnje morda koristile.

»Jezik je zame zelo pomemben.«

Dana Gregorič: Tudi lani sem dosegla drugo mesto. Rada pišem govore in nastopam, pa bomo videli, ali mi bo naslednje leto še bolje uspelo. Pripravila sem govor o slovenskem jeziku, ker je jezik zame zelo pomemben, pa tudi zato, ker gre za zelo aktualno temo za našo manjšino. Tema se mi je zdela tudi najbolj primerna za prireditev Tischlerjeve nagrade.

»Želim si, da bi me delo veselilo.«

Urh Sušnik: Kot dijak petega letnika razmišljam o tem, kaj bi rad postal. Ko sem pisal govor, sem odkrival, kaj se mi zdi pomembno. Želim si, da bi me delo veselilo. Mislim, da je glavni cilj govorniškega tekmovanja, da se aktiviramo, saj je javno govorjenje del našega vsakdana. Gre za izkušnjo, da vidimo, ali smo na pravi poti. Stremel bom za tem, da se bom še izboljšal.