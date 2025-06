Dva Rožana med 16 maturanti

Ilja Sticker (18)

Ščedem St. Johann

Na maturi mi je šlo dobro, same enice in dvojke, tako da sem zadovoljen. Maturantski izlet na Pag je tudi že za nami, zdaj se bom posvetil podjetju DIS-Media (https://dis-media.at), ki sva ga ustanovila z Danielom Stickerjem. Avgusta začnem delati kot civilnik, do tedaj bom kolesaril, pa tudi s kalisteniko se ukvarjam, to so vaje s pomočjo lastne teže.