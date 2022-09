Pred več kot enim tednom, v noči od 10. na 11. septembra, so neznane osebe napadle prostore KSŠŠD in razbile dve okni. Na predvečer so po Dunaju skrajno desne skupine demonstrirale proti koronskim ukrepom.

»V času napada smo se klubaši mudili na klavzuri na Hrvaškem,« odgovarja Simon Urban, predsednik dunajskega Kluba na vprašanje, zakaj smo o tem izvedeli deset dni pozneje. Pravi tudi, da zaenkrat razbitih oken še niso naznanili policiji, bodo pa to najverjetneje storili v kratkem. Simon Urban dodaja, da se je ozračje za klubaše zaostrilo v pandemiji, in da na Dunaju protestniki še vedno ob sobotah demonstrirajo proti koronskim ukrepom, četudi skoraj noben od teh ukrepov ni več v veljavi in mediji o demonstraciji ne poročajo.

Po besedah Urbana je ta akt vadalizma je eden številnih napadov na manjšinske strukture, ki so se dogajali v zadnjih mesecih. 28. aprila, dan pred vsakoletno komemoracijo na 13 selskih žrtev, ki so jih obglavili leta 1943 v Sivi hiši na Dunaju, je bila ključavnica vhodnih vrat Kluba zalepljena z lepilom. Meseca julija so bile porušene table pred prostori Hrvaškega centra in Hrvatskega akademskega kluba. In zdaj, le dva meseca pozneje, je spet prišlo do napada. »Na žalost bo treba tudi v prihodnje računati s tem, da se bodo napadi na manjšinske strukture ponavljali,« tako Urban. V Klubu upajo na »široko solidarnost in na to, da z napadi na naše prostore ne bomo ostali:e prepuščeni:e sami:e sebi«.

»Še posebej v letošnjem letu, ko obhajamo več obletnic, kot je bila spomladi 80-obletnica deportacije koroških Slovenck:ev ali prihajajoča obeležitev 50-letnice Ortstafelsturma na Koroškem. Ne bomo se pustili:e prestrašiti in zato bomo tudi naprej nadaljevali:e z našim antifašističnim delovanjem! Smrt fašizmu!«

»Podobnih napadov na celovški študentski klub v zadnjih dveh letih ni bilo,« je Novicam povedal predsednik Slovenskih mladinskih organizacij (SMO) Simon Rustia. Odziv študentskega kluba iz Gradca sledi v kratkem.