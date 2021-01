Za letošnje leto smo se člani Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSSŠG) odločili za prav poseben podvig: renovirali bomo klub!

Naši klubski prostori nam veliko pomenijo, saj so skozi svojo večdesetletno tradicijo ogromno prispevali k delovanju študentskega društva – so kraj srečanj, novih poznanstev, prijateljstva, dobre druščine in seveda slovenske besede in kulture. Kdor je v klubu posebej aktiven, občuti te prostore kot drugi dom – ali pa vsaj kot drugo dnevno sobo. Zato želimo klub renovirati in mu dati svež in sodoben videz. Ker v klubu redno potekajo koncerti, bi radi zamenjali okna in tako zagotovili dobre sosedske odnose. Ker na koncertih tudi zaplešemo, bi radi z vašo pomočjo obnovili preplesana in obrabljena tla. Poleg tega pa bi radi razširili ponudbo v našem klubu in prostore opremili za morebitne tečaje, za gostujoča gledališča pa posodobili tehniko. Seznam nima konca!

V ta namen smo organizirali dražbo, sedaj pa vas vabimo k sodelovanju! Gre namreč za dražbo slik in fotografij tako že dobro znanih umetnic in umetnikov (kot so Tanja Prušnik, Valentin Oman ali Gustav Januš) kot tudi mladih in nadebudnih talentov (kot so Ana Grilc, Stefan Reichmann ali Verena Gotthardt). Dražba bo potekala od ponedeljka, 1. februarja 2021, do nedelje, 28. februarja 2021. Če želite, vam pošljemo PDF datoteko z vsemi slikami in izklicnimi cenami.

Prisrčno se zahvaljujemo umetnicam in umetnikom, ki so prispevali svoje umet-nine in so navedeni v abecednem zaporedju: Helmut Blažej, Mira Blažej, Verena Gotthardt, Ana Grilc, Gustav Januš, Albert Krajger, Simona Krajger, Zorka Loiskandl Weiss, Heimo Luxbacher, Mirko Malle, Christine Meklin, Albert Messner, Valentin Oman, Arno Pöschl, Tanja Prušnik, Stefan Reichmann, Stanko Sadjak, Stanko Schest, Karl Vouk, Helena Wuttej, Jakob Wüster.

Svojo zavezujočo ponudbo nam lahko sporočite

na naš elektronski naslov [email protected]

po telefonu, pošljite SMS ali sporočilo po WhatsApp-u na številki 0664 1319982 (Jera Jagodic) ali 0681 10532775 (Sara Terbuch),

na naši facebook strani (KSŠŠG – Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu) ali na Instagram profilu (@ksssg_gradec).

Prejetje ponudbe vam bomo potrdili in vam vsak dan po e-pošti med 19. in 20. uro sporočili aktualno stanje, tako da boste lahko oddali novo višjo ponudbo. Pri višanju ponudbe vas prosimo, da upoštevate minimalni znesek višanja (naveden pri opisu posameznega eksponata). Trenutno stanje bomo redno objavljali tudi na socialnih medijih. 1. marca 2021 bomo zmagovalke oz. zmagovalce obvestili po e-pošti. Kdor bo ponudil največ, bo svojo umetnino dobil po nakazilu zneska.