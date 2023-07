V četrtek, 29. junija, je bila tržnica na Benediktinskem trgu v Celovcu za atrakcijo bogatejša: dijakinje in dijaki 5. Kugyjevega razreda na Slovenski gimnaziji so izvedli dobrodelno akcijo za podporo bolnišnici sv. Ane na Dunaju. Spekli so dobre vaflje in jih ponudili obiskovalcem tržnice, za kar so prejeli prostovoljni prispevek za bolnišnico, ki se bori proti otroškemu raku.

Naslednji dan je 5. Kugyjev razred, ki šteje 21 dijakinj/dijakov, nadaljeval z dobrodelno akcijo tudi na Slovenski gimnaziji – vsega skupaj pa so zbrali okoli 2.000 evrov.

Razredničarka Monika Sabotnik-Novak je bila zelo navdušena. V pogovoru za Novice je poudarila: »Dijakinje in dijaki so bili genialni. Sami so izbrali recept in vadili več tednov. 12. septembra pa bodo predali zbrano vsoto na Dunaju, ko bodo obiskali bolnišnico sv. Ane.«