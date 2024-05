Tri dijakinje 7. a razreda Slovenske gimnazije so v sklopu predmeta projektni menedžment ustvarile pijačo »Šluk‹.

V šoli pri projektnem menedžmentu je nastala ideja, da bi ustvarile pijačo. »To se je ponudilo, ker je pijača nekaj, kar lahko prodajamo tudi na šoli in vsak pač rad kaj popije, sploh poleti,« pripoveduje Ana Krassnig, doma iz Sorgendorfa pri Pliberku. Na »papirju« je šefinja podjetja, ki ga je skupaj z Julio Rezar in Magdaleno Konzilia lansko leto uradno prijavila kot »Junior company« pri gospodarski zbornici v Celovcu. Želele so ustvariti pijačo »brez kemije«, ki vsebuje malo sladkorja, je čimbolj naravna in vsebuje regionalne sestavine. »Dale smo ji ime Šluk, ker povezuje slovenščino in nemščino in kompaktno pove, da gre za pijačo,« pove Julia Rezar, ki prihaja iz Drveše vasi. »Šluk« so same pripravile s pomočjo Alexandre Riepl, ki v Gornjih Selah pri Velikovcu že vrsto let izdeluje pijačo »Flora Cola«. Julia, Ana in Magdalena so sprva želele narediti pijačo z okusom vrtnic, ker pa bi te morale šele zrasti, so se potem le odločile za bezeg in limono. Pri gospe Riepl so v kuhinji zelišč eksperimentirale in med velikonočnimi počitnicami je tam nastal sirup za njihovo pijačo. Tega so v Milstattu pri podjetju Apo z mineralno vodo pustile napolniti v plastenke. Plastične plastenke zato, ker steklenice iz varnostnih razlogov na šoli ne bi smele prodajati. »Šluk« ima le šest sestavin, ojačevalcev okusa (Geschmacksverstärker), kofeina ali drugih umetnih sestavin ni, vsebuje pa malo sladkorja. »Upamo, da bo čimveč ljudi kupilo našo pijačo. Potrudile smo se in vložile precej energije,« pojasnjuje Ana Krassnig, ki je za nasvete hvaležna tudi profesorju Janku Smrečniku. Kreativna glava v podjetju je Magdalena Konzilia, doma v Mokrijah. Skupaj z oblikovalcem Tomažem Ogrisem (»MAJORTOM«) je za pijačo ustvarila logotip, etiketo in spletno stran sluk.at. Tam najdete tudi naslov, preko katerega lahko pijačo naročite.

Trenutno imajo na zalogi 4500 plastenk »Šluka«. Prodajale so ga že v Pliberku na koncertu za Angolo, na voljo bo na šolski akademiji, že čez dva tedna ga boste lahko kupili v bio trgovini Kobl v Celovcu, kjer bodo pijačo uradno predstavile na fešti. S trgovinami Zadruge trenutno še tečejo pogovori. Mlade podjetnice pravijo, da so se ob projektu ogromno naučile o podjetništvu, marketingu in nastanku pijač. Če bo dovolj zanimanja, bo nastal še kakšen drug okus. Zdaj smo pa dovolj napisali in si lahko privoščimo en »Šluk«.