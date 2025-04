Dijakinje in dijaki DTAK so si ogledali razstavo »Vrata v demokracijo«: Šli so skozi vrata demokracije

Med poukom se dijaki ukvarjajo z vsestranskimi pravnimi aspekti s področja naravovarstva. Dijaki so opravili že več ekskurzij, obiskali so tudi že urad za spomeniško varstvo, inštitut za raziskovanje jezer, elektrarno na biomaso v Celovcu, Lakeside park in celovško univerzo. Prav tako so obiskali deželno upravno sodišče, kjer so se seznanili s potekom sodne razprave. Razstava »Vrata v demokracijo« je odprta od torka do petka med 10. in 16. uro. Gre za skupni projekt koroškega deželnega zbora in Koroškega muzeja Celovec.