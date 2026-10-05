Dijaki TAK so izdelali deset poslovnih idej

Poseben uspeh sta dosegli najboljši ekipi, ki sta se uvrstili v ugledni program YEPA na Dunaju, kjer bosta svoje poslovne ideje razvijali na državni ravni. Teden podjetništva EE WEEK 2026 je znova dokazal, da je spodbujanje podjetniškega razmišljanja med mladimi zelo učinkovito: V štirih dneh je nastalo nekaj pravih »biserov podjetništva«, ki predstavljajo inovativnost, ustvarjalnost in pogum za prihodnost. DTAK/AO