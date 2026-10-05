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Dijaki TAK so izdelali deset poslovnih idej

5.10.2026 Novice
Delavnice sta vodila Samantha Tady in Levi Prammersdorfer, skupine pa so spremljali izkušeni mentorji Patrick Platzer (Build), Alexander Wagner (Kraus Austria) in Mario Schönherr (poslovni svetovalec), ki so z nasveti […]
Skupina dijakov, ki je sodelovala pri tednu podjetništva z žirijo.

Delavnice sta vodila Samantha Tady in Levi Prammersdorfer, skupine pa so spremljali izkušeni mentorji Patrick Platzer (Build), Alexander Wagner (Kraus Austria) in Mario Schönherr (poslovni svetovalec), ki so z nasveti iz podjetniške prakse pomagali pri razvoju idej. 

Iz začetnih problemov je nastalo deset prepričljivih poslovnih idej, ki so jih ekipe predstavile na zaključnem tekmovanju. Intenzivno delo tedna je tako prineslo številne ustvarjalne uspehe, pa tudi izzive in pomembne učne izkušnje. 

V finalnem tekmovanju je ekipe ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljali Alexander Mann (Start-up Carinthia), Robert Hedenik (podjetnik iz Roža), ter Sandra Moschitz (Build). Člani komisije so bili navdušeni nad ustvarjalnostjo, profesionalnostjo in zavzetostjo mladih.

Poseben uspeh sta dosegli najboljši ekipi, ki sta se uvrstili v ugledni program YEPA na Dunaju, kjer bosta svoje poslovne ideje razvijali na državni ravni. Teden podjetništva EE WEEK 2026 je znova dokazal, da je spodbujanje podjetniškega razmišljanja med mladimi zelo učinkovito: V štirih dneh je nastalo nekaj pravih »biserov podjetništva«, ki predstavljajo inovativnost, ustvarjalnost in pogum za prihodnost. DTAK/AO

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