Dijaki TAK najboljši mladi podjetniki

Ekipa dijakov četrtega letnika DTAK, Manuel Hartl, Jaron Jabornig, Edis Murić in David Režen, je dosegla izreden uspeh na finalu Young Entrepreneurs Programme Austria (YEPA) 2026, ki je bilo na Dunaju od 15. do 18. maja 2026.
S svojim inovativnim poslovnim modelom »INTRALUME«, ki so ga razvili pod mentorstvom profesorice Anne Ogris, so prepričljivo premagali 28 ekip iz vse Avstrije in s tem osvojili naziv »Najboljša ekipa Avstrije«. Električna letvica, ki jo je ekipa razvila, naj bi v prihodnje rešila težavo s pomanjkanjem vtičnic v kuhinjah in drugih prostorih. Vtičnice je mogoče poljubno namestiti vzdolž letve. Električno letev so že prijavili za patent.
Prezentacija projekta, tehnološka dovršenost produkta in jasno strukturiran poslovni model so navdušili ter prepričali strokovno žirijo z Dunaja, iz Berlina in Koroške. Program mladih podjetnikov Avstrije (YEPA) mladim pomaga pri uresničevanju lastnih idej in projektov. Ponuja delavnice, mentorje, finančno podporo ter dostop do mrež in poslovnih povezav. S poslovnim modelom so dijaki prepričali tudi v kategoriji We grow together nagradnega natečaja idej in poslovnih modelov Next Generation Award v Beljaku. Junija bodo dijaki nastopili na zveznem finalu na Dunaju.
