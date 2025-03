Dijaki Slovenske gimnazije v Ljubljani: Naravoslovna ekskurzija v Slovenijo

Prva postaja je tradicionalno na Brinju pri Ljubljani, kjer so Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, raziskovalni reaktor in ionski pospeševalnik. Predavanje o elektriki iz jedrske energije je bilo izredno zanimivo in kratkočasno, pri­bližalo nam je osnove jedrske tehnologije. Predavatelj dr. Urban Pompe nas je navdušil z napetimi eksperimenti s področja radioaktivnosti in nam tako približal svet v malem – mikrokozmos. Čudovito pri­pravljena interaktivna razstava je še poglobila pridobljene informacije – le težko smo se odtrgali od te zakladnice znanja na področju atomske fizike. Obisk reaktorskega centra je velika obogatitev naravoslovnega pouka na naši šoli.