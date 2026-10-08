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Dijaki Slovenske gimnazije spoznali delo novinarjev

8.10.2026 Celovec Klagenfurt Sebastjan Trampusch
Kako nastane časopis in kaj je potrebno za dobro objavo na Instagramu? Dijaki drugega b in tretjega d razreda Slovenske gimnazije so 25. septembra v sklopu Tedna koroških Slovencev na šoli zamenjali šolske klopi za svet medijev in se tudi sami preizkusili v novinarskem delu.
3. d razred Slovenske gimnazije z razredničarko Julio Schuster-Smrečnik

Z urednico Mileno Loibnegger so mladi ustvarili kratek video­posnetek, Tomaž Verdev pa je skupaj z njimi pripravil objavo za Instagram o tem, kaj so dijaki počeli poleti. Glavni urednik Sebastjan Trampusch jim je predstavil zgodovino Novic in pojasnil, kako časopis nastaja.

2. b razred z razrednikom Štefanom Hribarjem

Še posebej zabavno je bilo brskanje po digitalnem arhivu tiskanih izdaj Novic in obsežnem fotografskem arhivu. Dijaki so z veseljem iskali svoje ime in fotografije v člankih, pri tem pa marsikdaj naleteli tudi na svoje starše, prijatelje in znance. V sklopu obiska so dijaki izpolnili tudi anonimno anketo, v kateri je sodelovalo 31 dijakov in dijakinj, večinoma starih med 11 in 12 let. Vsi anketirani uporabljajo WhatsApp, 21 od 31 jih uporablja YouTube, 15 pa Snapchat. Med mediji koroških Slovencev so najbolj prepoznavne Novice, ki jih pozna 27 od 31 anketiranih. Zanimivi so tudi podatki o uporabi umetne inteligence: šest dijakov uporablja orodja umetne inteligence vsak dan, sedem pa večkrat na teden.

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Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

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