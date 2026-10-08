Dijaki Slovenske gimnazije spoznali delo novinarjev

Še posebej zabavno je bilo brskanje po digitalnem arhivu tiskanih izdaj Novic in obsežnem fotografskem arhivu. Dijaki so z veseljem iskali svoje ime in fotografije v člankih, pri tem pa marsikdaj naleteli tudi na svoje starše, prijatelje in znance. V sklopu obiska so dijaki izpolnili tudi anonimno anketo, v kateri je sodelovalo 31 dijakov in dijakinj, večinoma starih med 11 in 12 let. Vsi anketirani uporabljajo WhatsApp, 21 od 31 jih uporablja YouTube, 15 pa Snapchat. Med mediji koroških Slovencev so najbolj prepoznavne Novice, ki jih pozna 27 od 31 anketiranih. Zanimivi so tudi podatki o uporabi umetne inteligence: šest dijakov uporablja orodja umetne inteligence vsak dan, sedem pa večkrat na teden.