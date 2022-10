Na Dunaju je 13. oktobra v organizaciji Zveznega ministrstva za znanost, izobraževanje in raziskave potekala podelitev nagrad Citizen Science Award 2022. Dijakinje in dijaki 8. razreda so za svoj projekt meritvenega sistema za nadzor širjenja zdravju škodljivih delcev v ozračju osvojili prvo mesto in 1000 evrov nagrade. Dijakinje in dijaki 6.b razreda so za projekt analize biodiverzitete v lokalnem okolju, predvsem na travnikih in planinah, prav tako osvojili prvo mesto in 1000 evrov nagrade. Pri projektu vzpostavitve omenjenega merilnega sistema je sodeloval 4.c razred, ministrstvo pa je njegov prispevek ovrednotilo z 2. mestom in 750 evri nagrade. Znanstveni mentor projektov je bil mag. dr. Gunter Spöck z Alpsko-jadranske univerze v Celovcu, mentorja vseh treh razredov s slovenske gimnazije pa sta bila Aloisia Gomez in Christian Urak.