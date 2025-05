Demonstracije, brošura, simpozij in delavnice: Za ČLEN 7 na dunajske ceste

Projekt je namenjen povezovanju etničnih skupin, manjšin in zaveznikov za izboljšanje položaja manjšin v Avstriji. V ospredju so pravice na jezikovni, kulturni, pravni in politični ravni ter oblikovanje strategij za večjo zaščito. V letih 2025 in 2026 načrtujejo demonstracije na Dunaju, Gradiščanskem, Štajerskem in Koroškem. Rezultate vsebinskega dela pa želijo zbrati v brošuri in organizirati simpozij ter ponuditi delavnice za (visoko)šolske ustanove. Prva demonstracija v sklopu projekta bo v četrtek, 15. maja, ob 17. uri pred Uradom zveznega kanclerja na Dunaju in se bo zaključila s koncertom na Karlsplatzu.