Celovec V sklopu letošnjega prireditvenega niza »Manjšinske perspektive« se Klub slovenskih študentk* in študentov* na Koroškem in Koroška dijaška zveza ne želita osredotočati le na avtohtone narodne in jezikovne manjšine, temveč tudi na marsikatero drugo marginalizirano skupnost. V ta namen prisrčno vabijo na četrto spletno predavanje, ki bo v četrtek, 13. maja, ob 19. uri. Tokrat bosta Noomi Anyanwu in Melanie Kandlbauer, soorganizatorki ljudske iniciative »Black Voices«, o njej pripovedovali in predavali o strukturnem rasizmu v Avstriji. Predavanju v nemškem jeziku se lahko pridružite preko spletne aplikacije zoom (brez prijave) s sledečo povezavo:

Če povezava ne bi delovala, pošljite mail na: [email protected] Prisrčno vabljene*i!

Ljudsko iniciativo pa lahko podpišete na spletni strani: www.blackvoices.at