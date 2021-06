V Slomškovi hiši Mohorjeve je s prvim junijem začela delovati še dodatna skupina otroških jasli.

Celovec Skupno 150 otrok je oskrbljenih v prostorih Mohorjeve v celovški Ainethovi ulici. 105 jih je v jaslih in v vrtcu, 45 pa v dijaškem domu. Ko je Mohorjeva lani septembra na tej lokaciji odprla prve celovške dvojezične jasli, so bila razpoložljiva mesta v hipu oddana. Že tedaj je bilo za direktorja Karla Hrena jasno, da je v Celovcu še več potrebe. Po pregradnji in posodobitvi 150 m2 v prtličju stavbe so lahko s pomočjo sodelavcev v najkrajšem možnem času nastali lepi prostori, ki nudijo kraj petnajstim malčkom v jaslih. Ta projekt so morali speljati še v tem šolskem letu, ker je to bil eden od pogojev za pridobitev podpor iz posebnega sklada dežele Koroške, celotna investicija je znašala 180.000 evrov.

S tem da sta v Ainethovi ulici sedaj nastanjeni dve skupini otroških jasli, nudi Mohorjeva zdaj oskrbo od prvega do desetega leta starosti. Direktor Karl Hren: »Otroke lahko vseskozi jezikovno spremljamo. Cilj je, da otrok z desetimi leti dejansko oba jezika, slovensko in nemško, zelo dobro zna.« V sodelovanju s celovško univerzo in profesorjem Georgom Gombosem trenutno nastaja jezikovni model, »ki se vleče skozi celo obdobje od prvega do desetega leta starosti.« (Hren)

Medtem je na Ainethovi ulici zaposlenih že 20 ljudi, od teh 14 dvojezičnih in dobro izobraženih vzgojiteljic. Jasli so odprte od pol osmih do pol petih, celodnevna oskrba vključno z malico stane tristo evrov, od tega pa je treba še odšteti subvencijo dežele, ki je odvisna od ur, ki jih otrok preživi v jaslih. Voditeljica vrtca in jasli v Slomškovi hiši Rozi Kum­mer-Pasterk je omenila, da se starši in otroci odprtja dodatne skupine dvojezičnih jasli že zelo veselijo, trenutno imajo čas uvajanja, saj se nekateri otroci hitro navadijo na novi vsakdan v jaslih ali v vrtcu, drugi pa potrebujejo malo več časa.