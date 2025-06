Čas na Trgovski akademiji jim bo ostal v lepem spominu

Julija Karničar (18)

Obirsko Ebriach

Diplomsko nalogo sem pisala o enakopravnosti v podjetjih na primeru tehničnega podjetja Infineon. Na maturo sem se pripravljala sproti, tako da na koncu ni bilo tako naporno. Zdaj po opravljeni maturi bom malo počivala in šla na morje, jezero in tudi v hribe. Oktobra pa nameravam študirati v Celovcu gospodarsko pravo ali pa pedagoško smer slovenščino in nemščino. Čas na Trgovski akademiji mi bo ostal v lepem spominu.