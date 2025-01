Božičnica graškega študentskega kluba: Pred 50 leti so ustanovili študentski klub, jubilej pa so praznovali s koncertom

Točno 50 let kasneje je odbor vabil v svoje klubske prostore, ki so jih v zadnjih letih s skupnimi močmi prenovili. Na že tradicionalni božičnici sta v graški Mondscheingasse 9 najprej zapela zbor KSŠŠK in klubska banda, zatem pa so zadoneli zvoki Tria Tonč Feinig. Predsednik Kerim Hodžić je povedal, da je z obiskom zadovoljen. »Prišli so tudi študenti in študentke iz Celovca in z Dunaja ter tudi bivši klubaši in klubašinje,« pravi 27-letni Hodžić, ki je funkcijo predsednika prevzel letos marca. Že na letošnjih Slovenskih dnevih so začeli proslavljati polstoletnico študentskega kluba. Tedaj so po dolgoletnem premoru izdali študentsko glasilo INFORMATOR. Zadnja izdaja Informatorja je bila leta 2009. V novi izdaji pa so zbrali spomine nekdanjih klubašev in klubašinj.