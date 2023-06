Na Dvojezični trgovski akademiji (ravnatelj Hanzi Pogelschek) imajo letos 29 maturantk in maturantov, v letu 2022 jih je bilo 39. Na Slovenski gimnaziji v Celovcu (ravnateljica Zalka Kuchling) imajo letos 44 maturantk in maturantov v primerjavi z 59 lani. Na Višji šoli za gospodarske poklice Št. Peter (ravnateljica Marija Olip) pa letos opravlja maturo 21 dijakinj in dijakov, lani jih je bilo 22.

Zanimali so nas načrti maturantk in maturantov po maturi (1.), vsebina mature (2.), pa tudi to, s kakšnimi spomini zapuščajo šolo (3.).

HAK-TAK

Jano Leitgeb, Kriva Vrba

1. Po počitnicah bom civilnik, nato pa nameravam iti na Dunaj študirat, morda ekonomijo, morda zgodovino, čisto prepričan še nisem. Med počitnicami bom potoval z vlakom po Evropi, saj sem dobil podarjeno Interrail vozovnico.

2. Pisno maturo opravljam iz matematike, nemščine, gospodarskega poslovanja (BFK), ustno bom imel še slovenščino, verouk in še enkrat BFK. Najbolje mi gre nemščina, bal sem se matematike, a mi je šlo dobro pri pisanju.

3. Čas, ki sem ga preživel na šoli, je bil lep, učitelji so prijazni, sošolci prav tako.

Saldin Smajlović, Celovec

1. Že septembra se bom zaposlil v podjetju svojega očeta, v katerem bom najprej delavec, nato pa bom podjetje prevzel od očeta. To podjetje se ukvarja z urejanjem hiš in okolice.

2. Pisno maturo sem opravljal iz matematike, nemščine in gospodarskega poslovanja, ustno sledijo slovenščina, geografija in angleščina. Navječ skrbi sem imel zaradi matematike, ki mi je bila na koncu, iskreno povedano, najlažja. Večji stres od mature sem doživel lani, ko je rojevala bratova partnerka, bil je težek porod.

3. HAK-TAK si bom zapomnil po zanimivem pouku, prijateljstvu med nami, sošolci, in po prijaznih učiteljih.

Helena Lobnig, Velikovec

1. Po zaključku šole grem za mesec dni delat na banko, sicer pa bi rada v počitnicah tudi uživala. Nato bom poskusila s sprejemnim izpitom za delo na policiji.

2. Nemščina, matematika in BFK so že za mano, pred mano pa slovenščina, angleščina, predstavitev diplomske naloge, ustne matematike in težišča, to je predmeta okoljski menedžment. Največ strahu sem imela pred gospodarskim poslovanjem in računovodstvom, saj gre za obširno snov, a sem se dobro pripravila in je šlo v redu. Matura je stres, a stresno je bilo celo šolsko leto s pripravo maturantskega plesa, z diplomsko nalogo, z vsemi šolskimi nalogami v enem mesecu v zadnjem semestru in naposled z maturo.

3. Zapomnila si bom to, kar smo skupaj doživeli. Mislim, da je to edinstvena majhna šola z veliko povezanostjo med sošolci in odličnim odnosom z učitelji in z ravnateljem.

Elmin Donlić, Vrba

1. Najprej bom šel, ker sem avstrijski državljan, za šest mesecev v vojsko. Nato se bom odločil, ali bom šel študirat ekonomijo, oz. gospodarsko poslovanje ali pa se zaposlim, saj že tri leta vedno spet delam pri podjetju iz Vrbe, ki se ukvarja z upravo stanovanj.

2. Nemščina, matematika in gospodarsko poslovanje so pisno že za mano, ustno bom imel še pravo in slovenščino.

3. Na šoli je bilo super, zelo zanimivo, imel sem dobre profesorje in zelo dobre sošolce.

Slovenska gimnazija

Jona Sadjak, Podjuna

1. Po maturi in počitnicah bom najprej kot civilnik delal pri psihosocialnem centru ESRA na Dunaju, nato pa začel s študijem inštrumentalne pedagogike, smer kitara. Med počitnicami bom lenaril, edino, kar je gotovo, je obisk festivala Sonus.

2. Za ustno maturo sem si izbral fiziko in glasbo. Najbolje mi gre matematika, najbolj sem se bal pisne naloge iz slovenščine.

3. Slovensko gimnazijo si bom zapomnil kot »fajn«, tam sem spoznal super ljudi, s katerimi sem izpopolnil slovenščino.

Lara Wulz, Vrba

1. Po zaključku gimnazije in po počitnicah bom šla na Dunaj študirat nemščino in angleščino. Med počitnicami bom počivala.

2. Pisno sem si izbrala italijanščino, ustno pa komunikacijo in angleščino, obiskujem namreč Kugyjev razred. Bala sem se matematike, najbolje pa mi grenemščina.

3. Na Slovenski gimnaziji mi je bilo lepo, spominjam se skupnega učenja, pa tudi zanimivih in stresnih priprav na maturantski ples. Zelo lepo smo se imeli skupaj.

Dunja Gregorič, Dobrla vas

1. Septembra nameravam iti študirat slavistiko na Dunaj.

2. Bala sem se matematike, najbolj mi ležita slovenščina in nemščina. Ustno maturo imam iz italijanščine in angleščine.

3. Najbolj si bom zapomnila prijatelje in družbo, ki smo jo imeli tukaj, ljudi, ki smo jih spoznali v teh letih, ne bomo tako hitro pozabili.

Jure Paulič, Bled

1. Po zaključku šole se bom najprej malo sprostil, nato pa si bom začel iskati počitniško delo. Jeseni želim v Celovcu na Zasebni glasbeni univerzi Gustava Mahlerja študirati glasbo, predmet harmonika. Cilj je nekoč postati učitelj harmonike.

2. Za pisno maturo sem imel ob obveznih predmetih matematika, slovenščina, nemščina še pisno angleščino, junija zagovarjam angleščino in glasbo.

3. Na tej šoli sem preživel štiri doslej najlepša leta svojega življenja, spoznal sem neverjetne ljudi, ki so mi zelo prirasli k srcu in so postali moji prijatelji.

Dana Sadnikar, Šentprimož

1. Po počitnicah bom nekaj kreativnega študirala na Dunaju. Med počitnicami bom en mesec počivala, en mesec pa delala.

2. Poleg obveznih predmetov sem si za maturo izbrala angleščino in projektni menedžment. Najbolj sem se bala matematike, najbolj brez skrbi sem bila pri nemščini.

3. V najlepšem spominu mi bo ostal 8. razred.

Amina Blekić, Borovlje

1. Razmišljam o študiju farmacije v Gradcu, med počitnicami se bom najprej sproščala, nato pa bom delala v lekarni.

2. Za ustno maturo sem izbrala biologijo, angleščino in projektni menedžment.

3. Na šoli sem pridobila nove prijatelje, če se ne bi odprla, bi veliko zamudila. Zelo hvaležna sem za vsa prijateljstva. Pa tudi to mi je zelo všeč, da se razvijaš kot oseba in se spreminjaš iz dneva v dan.

VŠ Št. Peter

Jure Ocepek, Mežica

1. Poleti bom šel za en mesec delat kot natakar v Avstrijo, nato pa na morje s prijatelji. Jeseni bi se rad zaposlil v Slovenski vojski, nisem najboljši učenec, sem pa dober športnik, treniram namreč boks.

2. Najlaže mi je bilo pri angleščini, najbolj sem se bal računovodstva, skrbi me še ustna matematika, a imam še čas za pripravo.

3. Zapomnil si bom sošolce in peripetije, ki smo jih skupaj doživeli.

Jan Ocepek, Mežica

1. Med počitnicami bom ob vikendih delal kot natakar, med tednom pa treniral. Sem voznik Enduro kolesa, s katerim tekmujem. Jeseni bom v Avstriji začel s triinpolletnim vajeništvom za mehanika.

2. Najbolj sem se na maturi bal računovodstva in gospodarstva, najmanj slovenščine in angleščine.

3. Naša šola je relativno majhna privatna šola, na kateri imamo dijaki tesne stike z učiteljskim zborom. Tu sem se zelo dobro počutil.

Tia Praprotnik, Mežica

1. Prva ideja je študij. Vpisala sem se na študij novinarstva in medijev v Ljubljani. Med počitnicami bom delala v gostinstvu, verjetno tukaj na Koroškem, še raje pa kje ob morju, čeprav so tukaj boljše plače.

2. Večji stres od mature so bili zame testi med letom. Najbolj sem se bala angleščine, najbolj brez skrbi pa sem bila pri slovenščini.

3. Najbolj si bom ta čas zapomnila zaradi lepega druženja v internatu, pa tudi zaradi veliko učenja. Veliko sem odnesla, sploh praksa mi je zelo pomagala pri nemščini, pa tudi kuhala prej nisem tako rada. Si pa že zelo želim, da se vrnem domov v Slovenijo.

Ambrož Čebašek, Mežica

1. V počitnicah bom delal in se zabaval. Jeseni bi rad začel s študijem informatike v Gradcu.

2. Najbolj sem se na maturi bal računovodstva in gospodarstva, najmanj pa slovenščine. V 5. letniku mi je bilo zelo všeč pravo, sicer pa sem imel rad verouk pri gospodu Hanziju Rosenzopfu. Sem oseba, ki se ne sekira kaj preveč in tudi mature nisem doživel kot stres.

3. Od šolskih dni si bom najbolj zapomnil, da sem prvič imel svoje stanovanje, ki sem ga delil s cimrom Izakom.

Izak Klinec, Goriška brda

1. Po zaključku šole se bom zaposlil doma, kjer imajo starši restavracijo in kmetijo.

2. Najbolj me je skrbelo gospodarstvo in računovodstvo, najmanj skrbi sem imel pri slovenščini in angleščini. Nimam velikih pričakovanj, če bo trojka, bo v redu. Kar se tiče stresa okoli mature, pa mislim, da je ta napihnjen. Se pa splača potruditi za prosti čas med počitnicami.

3. Spomini so malo veseli, malo pa žalostni. Pridobil sem samostojnost in se naučil novih veščin, pogrešal pa sem na Koroškem prijatelje od doma.